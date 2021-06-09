1° Festival Tela Curta Cachoeiro premia 12 títulos de diversas partes do país

Cena do curta-metragem "Bicha-Bomba", um dos premiados do Festival Tela Curta Cachoeiro Crédito: Reprodução

Com exibições em formato on-line, que aconteceram de 24 de maio a 06 de junho, o 1º Festival Tela Curta Cachoeiro premiou 12 títulos entre os 45 curtas apresentados nas três mostras competitivas. O evento foi promovido para divulgar filmes gravados em dispositivos móveis e outras plataformas de produção alternativa.

Foram nove obras escolhidas pelo Júri Técnico e outras três pelo Júri Popular, a partir de votação aberta no site do evento, produzido pelo Cineclube Jece Valadão, de Cachoeiro de Itapemirim.

As premiações são de R$ 350, R$ 250 e R$ 150, respectivamente, aos três primeiros colocados de cada uma das três mostras competitivas e para os três mais votados no Júri Popular. Entre os vencedores, há filmes realizados no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, além de produções com filmagens em outros países, como Alemanha, Colômbia e Gana.

Do ES, destacam-se o cachoeirense "RUBEM", de Luiz Carlos Cardos, terceiro colocado na seção "Mostra Meu Lugar", e "Parteira de Sonhos", curta produzido em Vargem Alta, por Maria Eduarda Leal Rossetto e Rafael Bimbatto Azevedo. O projeto ficou em segundo lugar na categoria Júri Popular.

Para as três mostras competitivas, foram selecionados 37 filmes dentre os 393 inscritos. Houve, ainda, uma mostra paralela com seis obras, além de um vídeo de homenagem a um integrante histórico do Cineclube, Beto Souza, e outro curta produzido por alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Inah Werneck, em Cachoeiro de Itapemirim.

O filme dos estudantes resultou da oficina “Produção Audiovisual com Dispositivos Móveis”, ministrada por Vinicius Cabral. Houve, também, a oficina “Brincadeiras Audiovisuais como Pedagogia”, realizada por Igor Amin, voltada para profissionais da Educação e demais interessados no tema.

Além disso, foram realizadas oito mesas de debate com representantes dos filmes selecionados. As gravações dos debates podem ser conferidas em youtube.com/cineclubejecevaladao

(Com informações da Secult-ES)



OS VENCEDORES DO 1º FESTIVAL TELA CURTA CACHOEIRO