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Acidente entre caminhonete e Kombi escolar deixa feridos no Sul do ES

Segundo a PM, a colisão ocorreu após a caminhonete perder o controle em um desvio que passa por obras, no trecho que liga Guaçuí a São José do Calçado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2022 às 20:49

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 20:49

Acidente entre caminhonete e kombi escolar deixa feridos no Sul do ES
Acidente entre caminhonete e kombi escolar deixa feridos no Sul do ES Crédito: Divulgação/PMES
Uma caminhonete modelo Saveiro, de cor branca, perdeu o controle na tarde deste sábado (17), na Rodovia ES 482, zona rural de Guaçuí, região Sul do Estado, e bateu na traseira de uma Kombi escolar. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois motoristas ficaram feridos e foram socorridos para o pronto-socorro do município.
A colisão, ainda segundo a PM, ocorreu após a caminhonete perder o controle em um desvio que passa por obras, no trecho que liga Guaçuí a São José do Calçado. “No local há sinalização referente às obras e à velocidade permitida”, informou a corporação.
Na caminhonete, além do motorista, um homem que não teve a identidade divulgada sofreu cortes na cabeça, e uma criança que também estava no veículo nada sofreu, disse a PM. Já na Kombi estava apenas o motorista, que sofreu ferimentos.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NA CAMINHONETE

Após a colisão, populares que testemunharam o acidente ajudaram a combater um princípio de incêndio na caminhonete, que ficou com a parte da frente totalmente destruída.
O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais informações, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.
Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta

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