Acidente entre caminhonete e kombi escolar deixa feridos no Sul do ES Crédito: Divulgação/PMES

Uma caminhonete modelo Saveiro, de cor branca, perdeu o controle na tarde deste sábado (17), na Rodovia ES 482, zona rural de Guaçuí, região Sul do Estado, e bateu na traseira de uma Kombi escolar. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois motoristas ficaram feridos e foram socorridos para o pronto-socorro do município.

A colisão, ainda segundo a PM, ocorreu após a caminhonete perder o controle em um desvio que passa por obras, no trecho que liga Guaçuí a São José do Calçado. “No local há sinalização referente às obras e à velocidade permitida”, informou a corporação.

Na caminhonete, além do motorista, um homem que não teve a identidade divulgada sofreu cortes na cabeça, e uma criança que também estava no veículo nada sofreu, disse a PM. Já na Kombi estava apenas o motorista, que sofreu ferimentos.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NA CAMINHONETE

Após a colisão, populares que testemunharam o acidente ajudaram a combater um princípio de incêndio na caminhonete, que ficou com a parte da frente totalmente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais informações, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.