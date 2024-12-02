Acidente entre caminhões deixa motoristas feridos em Mimoso do Sul

Um acidente entre dois caminhões deixou os respectivos motoristas feridos na tarde desta segunda-feira (2), na ES 297, próximo à Ponte do Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um dos condutores sofreu ferimentos graves, enquanto o outro teve fratura exposta. A informação foi confirmada por um policial militar que teve acesso à ocorrência.
Segundo apuração da TV Gazeta, o acidente ocorreu por volta das 15h50. Um dos motoristas foi socorrido em estado gravíssimo, enquanto o outro ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros com fratura exposta. Ambos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
A dinâmica do acidente e outros detalhes não foram divulgados. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram contatados pela reportagem, mas não responderam até a publicação deste texto.
Com informações da produtora Geizy Gomes, da TV Gazeta