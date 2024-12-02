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Na ES 297

Acidente entre caminhões deixa motoristas feridos em Mimoso do Sul

Um dos condutores sofreu ferimentos graves e o outro teve fratura exposta; os dois foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:06

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 dez 2024 às 19:06
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul
A colisão grave ocorreu por volta das 16h desta segunda-feira (2), em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um acidente entre dois caminhões deixou os respectivos motoristas feridos na tarde desta segunda-feira (2), na ES 297, próximo à Ponte do Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um dos condutores sofreu ferimentos graves, enquanto o outro teve fratura exposta. A informação foi confirmada por um policial militar que teve acesso à ocorrência.
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Segundo apuração da TV Gazeta, o acidente ocorreu por volta das 15h50. Um dos motoristas foi socorrido em estado gravíssimo, enquanto o outro ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros com fratura exposta. Ambos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar
A dinâmica do acidente e outros detalhes não foram divulgados. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram contatados pela reportagem, mas não responderam até a publicação deste texto.
Motoristas ficam feridos em grave acidente entre dois caminhões em Mimoso do Sul
Destroços dos dois veículos ficaram espalhados na pista da ES 297, em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar
Com informações da produtora Geizy Gomes, da TV Gazeta

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