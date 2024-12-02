Acidente entre caminhões deixa motoristas feridos em Mimoso do Sul

Segundo apuração da TV Gazeta, o acidente ocorreu por volta das 15h50. Um dos motoristas foi socorrido em estado gravíssimo, enquanto o outro ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros com fratura exposta. Ambos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.