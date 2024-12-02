Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Transparência e responsabilidade na gestão de recursos para transição energética no ES
Evair de Melo

Artigo de Opinião

É deputado federal
Evair de Melo

Transparência e responsabilidade na gestão de recursos para transição energética no ES

Governo afirma que aguardará a “procura pelo recurso”, o que pode abrir margem para o uso indiscriminado e sem critérios técnicos robustos
Evair de Melo
É deputado federal

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:24

Publicado em 

02 dez 2024 às 15:24
governo do Espírito Santo anunciou recentemente a destinação de R$ 500 milhões, com possibilidade de ampliação para até R$ 1 bilhão, provenientes dos royalties do petróleo, para ações voltadas à transição energética. Embora o tema seja de extrema relevância no contexto global, a falta de clareza sobre os critérios e os métodos de aplicação desses recursos levantam sérias preocupações sobre a transparência e o risco de desvio de finalidade na sua execução.
Até o momento, não há um projeto estruturado que detalhe como os recursos serão investidos. O governo afirma que aguardará a “procura pelo recurso”, o que pode abrir margem para o uso indiscriminado e sem critérios técnicos robustos. Esse tipo de abordagem é perigosa, pois transforma um investimento estratégico em um fundo de possibilidades incertas, exposto a interesses alheios ao bem público.
Energia eólica
Energia eólica Crédito: Pixabay
A destinação desses recursos, sem garantias de planejamento e fiscalização adequados, pode abrir espaço para escândalos de proporções alarmantes. O risco de termos um “propinoduto legalizado”, é real se o processo não for acompanhado de controles rigorosos e transparência em todas as etapas.
Entre os potenciais destinos do fundo, destaca-se a contratação de projetos de energia fotovoltaica, uma iniciativa que, apesar de sua importância no fomento à energia limpa, exige atenção redobrada. Experiências em outras regiões do Brasil revelaram que esse setor não está imune a investigações por irregularidades, como superfaturamentos, favorecimentos e contratos com empresas de fachada.
A inexistência de critérios claros para a seleção, execução e auditoria dos projetos coloca em risco a substituição do modelo proposto pelo governo estadual e ameaça comprometer os avanços necessários na transição energética.

Veja Também

Novo acordo traz avanços para obras da BR 101 acelerarem no ES

ES não pode deixar passar oportunidades de investimento em energia limpa

Nesse contexto, cabe à Assembleia Legislativa do Espírito Santo exercer sua prerrogativa de fiscalização, exigindo do governo estadual um plano de aplicação detalhado e alinhado aos interesses da população. A atuação firme do parlamento é essencial para garantir que os recursos sejam direcionados com responsabilidade e em benefício do bem público.
Paralelamente, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público precisam atuar de forma preventiva e incisiva. Desde o planejamento inicial até a execução final dos projetos, o monitoramento contínuo é necessário. Auditorias sistemáticas, transparência nos contratos e investigações rigorosas devem ser as bases desse acompanhamento.
A transparência é um princípio inegociável para uma gestão responsável. A ausência de informações claras alimenta a desconfiança da sociedade. Para evitar que esses recursos se transformem em um escândalo sem precedentes, é fundamental que o governo apresente metas claras, indicadores de desempenho e mecanismos de fiscalização que assegurem a correta aplicação dos valores.

Veja Também

Oportunidades abertas pela transição energética batem à porta do ES

O fundo para a transição energética tem potencial para marcar um avanço histórico no Espírito Santo. Contudo, sem responsabilidade e compromisso com o interesse público, pode resultar em um capítulo vergonhoso de má gestão e corrupção.
É, portanto, um momento decisivo para o estado. Cidadãos, organizações sociais, imprensa e órgãos de controle devem se manter vigilantes para garantir que esses recursos sejam aplicados de forma ética, eficiente e transparente, garantindo um futuro próspero e sustentável para as próximas gerações.

Tópicos Relacionados

Evair de Melo Energia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados