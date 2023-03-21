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Região Serrana

Acidente entre caminhão e fusca mata uma pessoa em Laranja da Terra

Batida aconteceu na manhã desta terça-feira (21), na zona rural do município capixaba; dinâmica não foi esclarecida

Publicado em 21 de Março de 2023 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 14:56
Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21), na zona rural de Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo. A batida envolveu um caminhão e um Fusca. Não há informações sobre a identidade, o gênero ou a idade da vítima. A dinâmica também não foi esclarecida.
Imagens recebidas por A Gazeta mostram o carro com a frente totalmente destruída. Com o impacto, o para-brisa quebrou completamente e o banco do carona se soltou. O corpo do motorista aparece coberto por um pano. Também é possível ver parte do para-choque do caminhão amassada.
Acidente entre fusca e caminhão deixa um morto em Laranja da Terra nesta terça-feira (21)
Acidente entre fusca e caminhão deixa um morto em Laranja da Terra nesta terça-feira (21) Crédito: Leitor | Montagem A Gazeta
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada devido à morte no acidente na zona rural de Laranja da Terra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante e outras informações não foram passadas.
A reportagem demandou a Polícia Militar, que afirmou que a ocorrência ainda estava em andamento por volta das 14h e, por isso, não conseguia falar a respeito. Assim que ela for finalizada e houver um novo retorno, este texto será atualizado.

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