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Chuva e trânsito

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR 262, em Viana

A colisão envolvendo um caminhão e uma van no Km 24 da rodovia ainda deixou uma das pistas parcialmente interditada na tarde desta terça-feira (09)

Publicado em 09 de Março de 2021 às 18:03

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 mar 2021 às 18:03
Acidente na BR 262
Acidente na BR 262 Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e uma van no Km 24 da BR 262, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta terça-feira (09). Uma das pistas ainda ficou parcialmente interditada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos veículos morreu no local.  A outra vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu-192).
Segundo a PRF, a pista ainda deverá ser completamente interditada para a atuação das equipes no local.
Uma forte chuva atinge a região na tarde desta terça-feira (09). A PRF, acrescenta que os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela localidade. 
Trânsito lento após acidente na BR 262.
Trânsito lento após acidente na BR 262. Crédito: Leitor/ A Gazeta

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