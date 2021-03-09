Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR 262, em Viana

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van no Km 24 da BR 262, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta terça-feira (09). Uma das pistas ainda ficou parcialmente interditada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos veículos morreu no local. A outra vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu-192).
Segundo a PRF, a pista ainda deverá ser completamente interditada para a atuação das equipes no local.
Uma forte chuva atinge a região na tarde desta terça-feira (09). A PRF, acrescenta que os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela localidade.