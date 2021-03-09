Após alagamento, carro de luxo fica no meio da rua em Bento Ferreira

Um veículo BMW, modelo 320i Active Flex, de cor cinza, foi deixado no meio da rua Chafic Murad durante a tempestade desse domingo (07), por volta das 21h, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) da Prefeitura de Vitória, por meio da gerência de operações e fiscalização no trânsito da Guarda Civil Municipal, o carro de luxo foi abandonado no local quando a rua estava alagada.
Segundo a Guarda, o local já foi sinalizado para manter a segurança de veículos e pedestres que passem pela via e adjacências. A Semsu acrescentou que o carro tem proprietário registrado em pessoa jurídica, o que impossibilitou o contato na noite desta segunda-feira (08), após a demanda recebida para verificação do fato.
Em nota, a secretaria informou ainda que na manhã desta terça-feira (09) o veículo será retirado do local e o contato será estabelecido com o proprietário. A população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo 190 para ocorrências.
Atualização: A Guarda Municipal informou que o veículo foi retirado da via por volta das 7h15 desta terça-feira (09).
Atualização
09/03/2021 - 2:29
A Guarda Municipal informou sobre a retirada do veículo da via. O texto foi atualizado.