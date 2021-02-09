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Jardim Camburi

Acidente deixa dois feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. No local, as equipes de socorro encontraram apenas um veículo com a parte dianteira bem danificada e as duas vítimas no interior do carro
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 fev 2021 às 16:37

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Acidente deixa feridos na Avenida Dante Michelini Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro nas proximidades do Hotel Bristol, na avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi,  Vitória, deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (09). De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Trânsito, viaturas do Samu, da Polícia Militar e da Guarda foram deslocadas para o local. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da capital. 
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. No local, as equipes de socorro encontraram apenas um veículo com a parte dianteira bem danificada e as duas vítimas no interior do carro.  Após a colisão duas das faixas da avenida tiveram que ser interditadas para o resgate realizado por equipes do Samu. O trânsito flui com uma leve retenção pelo local. 
A reportagem de A Gazeta demandou à Polícia Militar sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno sobre a dinâmica da ocorrência.  Assim que a resposta chegar esta publicação será atualizada.

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