Acidente deixa dois feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. No local, as equipes de socorro encontraram apenas um veículo com a parte dianteira bem danificada e as duas vítimas no interior do carro. Após a colisão duas das faixas da avenida tiveram que ser interditadas para o resgate realizado por equipes do Samu. O trânsito flui com uma leve retenção pelo local.