Acidente deixa dois feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Um acidente envolvendo um carro nas proximidades do Hotel Bristol, na avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, Vitória, deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (09). De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Trânsito, viaturas do Samu, da Polícia Militar e da Guarda foram deslocadas para o local. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da capital.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. No local, as equipes de socorro encontraram apenas um veículo com a parte dianteira bem danificada e as duas vítimas no interior do carro. Após a colisão duas das faixas da avenida tiveram que ser interditadas para o resgate realizado por equipes do Samu. O trânsito flui com uma leve retenção pelo local.
A reportagem de A Gazeta demandou à Polícia Militar sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno sobre a dinâmica da ocorrência. Assim que a resposta chegar esta publicação será atualizada.