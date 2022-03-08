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Km 53

Acidente com morte deixa trecho da BR 262 interditado em Marechal Floriano

Segundo a PRF, o acidente envolveu um caminhão e um carro, com identificação do Sistema Único de Saúde (SUS), e aconteceu na manhã desta terça-feira (8)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 mar 2022 às 08:32

Publicado em 08 de Março de 2022 às 08:32

Acidente entre carro e caminhão interditou trecho no km 53 da BR 262 nesta terça (8)
Acidente entre carro e caminhão interditou trecho no km 53 da BR 262 nesta terça (8) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente entre um carro e um caminhão interditou a pista no quilômetro 53 da BR 262, na altura de Marechal Floriano, na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo morreu e dois ocupantes do caminhão ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado.
A PRF informou que os ocupantes do caminhão foram socorridos e levados para hospitais da região. O estado de saúde deles, conforme a corporação, é grave.
Nas imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver na lataria do carro, modelo Fiat Doblô, adesivos do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Prefeitura de Domingos Martins.
Em nota, a administração municipal informou que tratava-se de um carro utilizado para transporte de pacientes. A prefeitura confirmou o óbito do motorista, que era servidor da Secretaria Municipal de Saúde, e detalhou que o carro saiu de Domingos Martins para ir até o distrito de Ponto Alto, onde pegaria um paciente para levar até Vitória para uma consulta.

Acidente na BR 262 nesta terça (8)

Ainda conforme a Prefeitura de Domingos Martins, o acidente aconteceu enquanto o motorista estava indo até Ponto Alto, então não havia mais ninguém no veículo. 
O trânsito no trecho, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, está funcionando no sistema pare e siga.

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