Acidente com morte deixa trecho da BR 262 interditado em Marechal Floriano

Acidente entre carro e caminhão interditou trecho no km 53 da BR 262 nesta terça (8) Crédito: Leitor de A Gazeta

A PRF informou que os ocupantes do caminhão foram socorridos e levados para hospitais da região. O estado de saúde deles, conforme a corporação, é grave.

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Nas imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver na lataria do carro, modelo Fiat Doblô, adesivos do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Prefeitura de Domingos Martins.

Em nota, a administração municipal informou que tratava-se de um carro utilizado para transporte de pacientes. A prefeitura confirmou o óbito do motorista, que era servidor da Secretaria Municipal de Saúde, e detalhou que o carro saiu de Domingos Martins para ir até o distrito de Ponto Alto, onde pegaria um paciente para levar até Vitória para uma consulta.

Acidente na BR 262 nesta terça (8)

Ainda conforme a Prefeitura de Domingos Martins, o acidente aconteceu enquanto o motorista estava indo até Ponto Alto, então não havia mais ninguém no veículo.