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Tragédia

Acidente com carro desgovernado mata três pessoas em Colatina

Uma mãe e uma filha, de apenas três anos de idade, foram socorridas com vida e levadas a um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 fev 2023 às 09:36

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 09:36

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no bairro Santo Antônio, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (3). Segundo informações da Polícia Militar, o veículo em que as cinco vítimas estavam desceu desgovernado por uma rua e bateu contra um imóvel. 
De acordo com a polícia, o motorista do Corsa, João Brendon Rufino, de 23 anos, morreu no local da colisão, assim como a ocupante Camila de Melo Rodrigues, de 17 anos. A menina Alyce de Melo Oliveira, de 7 anos, chegou a ser socorrida com vida e levada a um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Carro desgovernado bate em parede de casa e mata três pessoas em Colatina
Acidente mata três pessoas em Colatina Crédito: Telespectador  | TV Gazeta
Outras duas pessoas que também estavam no carro, uma mãe e uma filha — uma menina de apenas três anos, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Silvio Avidos.
Uma testemunha contou à polícia que viu o momento que o carro descia a rua e que, ao passarem por ela, percebeu que alguém no interior do veículo pedia socorro, mas não deu importância, achando que era uma brincadeira. Ainda não estão estão esclarecidos o que teria provocado o acidente e a relação de proximidade entre as vítimas.
Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade.

Casa destruída

Parte do imóvel atingido pelo carro também ficou destruída. Na manhã deste sábado (4), a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, esteve no local. Duas paredes foram quebradas e os destroços ficaram espalhados pela casa. Em um dos quartos, um guarda-roupas também foi danificado. Na cozinha, um armário ficou destruído. O único cômodo que não foi atingido foi a sala, onde a dona do imóvel estava.
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina lamentou o ocorrido e disse que solidariza com os familiares das vítimas. Informou que de acordo com as primeiras informações, o acidente não foi causado por falta de sinalização na via e está à disposição para todos os esclarecimentos.

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