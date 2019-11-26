Prefeitura de Marataízes diz que mancha no mar não é óleo

Desde a tarde desta segunda-feira (25), moradores da Praia da Barra, em Marataízes, Litoral Sul do Estado, estão compartilhando imagens na internet de praias do balneário com manchas no mar. Em um dos vídeos, uma pessoa chega cogitar a possibilidade de ser o óleo que poluiu praias do Nordeste brasileiro e que chegou no Litoral Norte capixaba.
Tem muitas pessoas filmando e tirando fotos de algas no mar e dizendo que é óleo. Já verifiquei e queria desmentir essas informações erradas que estão se espalhando muito rápido, contou o guarda-vidas, Leonardo Armindo, que atua nas praias de Marataízes.
A prefeitura de Marataízes confirmou a informação do guarda vidas. Por meio da assessoria de imprensa disse que, devido a circulação das imagens entre os moradores, informou que uma equipe da secretaria de Meio Ambiente foi até o local e confirmou que não se trata de óleo e, sim, vegetação do rio que chegou ao mar devido ao grande fluxo de água das chuvas.