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Meio Ambiente

Prefeitura de Marataízes diz que mancha no mar não é óleo

Vídeo que circula nas redes sociais diz que as manchas escuras seriam do óleo que atingiu as praias do Nordeste do país e do Norte do Estado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:42

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:42

Desde a tarde desta segunda-feira (25), moradores da Praia da Barra, em Marataízes, Litoral Sul do Estado, estão compartilhando imagens na internet de praias do balneário com manchas no mar. Em um dos vídeos, uma pessoa chega cogitar a possibilidade de ser o óleo que poluiu praias do Nordeste brasileiro e que chegou no Litoral Norte capixaba. 
Tem muitas pessoas filmando e tirando fotos de algas no mar e dizendo que é óleo. Já verifiquei e queria desmentir essas informações erradas que estão se espalhando muito rápido, contou o guarda-vidas, Leonardo Armindo, que atua nas praias de Marataízes.
A prefeitura de Marataízes confirmou a informação do guarda vidas. Por meio da assessoria de imprensa disse que, devido a circulação das imagens entre os moradores, informou que uma equipe da secretaria de Meio Ambiente foi até o local e confirmou que não se trata de óleo e, sim, vegetação do rio que chegou ao mar devido ao grande fluxo de água das chuvas.
Manchas escuras, segundo a prefeitura, são de vegetação que veio de rio que desemboca no mar Crédito: Reprodução/Redes sociais

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