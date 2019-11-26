Prefeitura de Marataízes diz que mancha no mar não é óleo

Tem muitas pessoas filmando e tirando fotos de algas no mar e dizendo que é óleo. Já verifiquei e queria desmentir essas informações erradas que estão se espalhando muito rápido, contou o guarda-vidas, Leonardo Armindo, que atua nas praias de Marataízes.

A prefeitura de Marataízes confirmou a informação do guarda vidas. Por meio da assessoria de imprensa disse que, devido a circulação das imagens entre os moradores, informou que uma equipe da secretaria de Meio Ambiente foi até o local e confirmou que não se trata de óleo e, sim, vegetação do rio que chegou ao mar devido ao grande fluxo de água das chuvas.