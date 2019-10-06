Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guaçuí

Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba

Além do óbito, mais três pessoas ficaram feridas

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 14:58

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 out 2019 às 14:58
Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba Crédito: Divulgação
Uma mulher morreu, dois adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na noite deste sábado (06). O veículo capotou em uma curva, na estrada que liga a sede do município ao distrito de São Romão, e caiu em uma ribanceira.
>Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí
Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba
Segundo a Polícia Militar, a criança foi socorrida antes da chegada do resgate do Corpo de Bombeiros, e uma mulher, identificada como Fernanda Faria, morreu no local.
O condutor, mesmo apresentando ferimentos, estava fora do veículo e conseguia andar. Ele foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, junto com a mãe da criança, que ficou presa dentro do carro.
Fernanda teria sido arremessada para fora do veículo, e por isso, o carro caiu em cima dela. O resgate precisou usar um caminhão para retirar o carro do local. O estado de saúde dos feridos, não foi divulgado.
>Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Caparaó Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados