Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba

O condutor, mesmo apresentando ferimentos, estava fora do veículo e conseguia andar. Ele foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, junto com a mãe da criança, que ficou presa dentro do carro.

Fernanda teria sido arremessada para fora do veículo, e por isso, o carro caiu em cima dela. O resgate precisou usar um caminhão para retirar o carro do local. O estado de saúde dos feridos, não foi divulgado.