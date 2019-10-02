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Acidente

Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, eles estavam conscientes e atendiam as orientações

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 16:19

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 out 2019 às 16:19
Caminhão com pai e filho capota em Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros de Guaçuí
Um caminhão, que transportava chapas de granito, capotou na noite desta terça-feira (1º), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O acidente aconteceu na BR 482, bem próximo da curva da biquinha, na saída do município.
Estavam no caminhão pai e filho, que ficaram feridos e foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí com sintomas de traumas internos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, eles estavam conscientes e atendiam as orientações.
A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência, organizando e liberando o trânsito.

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