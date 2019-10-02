Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

Caminhão com pai e filho capota em Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros de Guaçuí

Um caminhão, que transportava chapas de granito, capotou na noite desta terça-feira (1º), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O acidente aconteceu na BR 482, bem próximo da curva da biquinha, na saída do município.

Estavam no caminhão pai e filho, que ficaram feridos e foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí com sintomas de traumas internos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, eles estavam conscientes e atendiam as orientações.