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BR 482

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí

A pista ficou parcialmente interditada durante a ocorrência

Publicado em 

23 set 2019 às 09:30

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 09:30

Acidente entre carro e moto em Guaçuí Crédito: Polícia Militar
Um acidente envolvendo um carro e uma moto, deixou uma pessoa ferida no último domingo (23), na BR 482, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba.
A Polícia Militar informou que o local onde aconteceu o acidente é um trevo e o veículo tentou acesso a uma rua, quando colidiu de frente com a moto. O motociclista, que não teve o nome divulgado, tem 50 anos e foi lançado contra o para-brisa do veículo.
O Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista que estava com escoriações na cabeça e perna. O motorista do veículo, de 64 anos, não se machucou.
Os militares prestaram apoio no local, com sinalização da via e orientações aos demais veículos, já que a pista ficou parcialmente interditada.

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