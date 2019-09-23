Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí

Um acidente envolvendo um carro e uma moto, deixou uma pessoa ferida no último domingo (23), na BR 482, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba.
A Polícia Militar informou que o local onde aconteceu o acidente é um trevo e o veículo tentou acesso a uma rua, quando colidiu de frente com a moto. O motociclista, que não teve o nome divulgado, tem 50 anos e foi lançado contra o para-brisa do veículo.
O Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista que estava com escoriações na cabeça e perna. O motorista do veículo, de 64 anos, não se machucou.
Os militares prestaram apoio no local, com sinalização da via e orientações aos demais veículos, já que a pista ficou parcialmente interditada.