Motorista de Conceição do Castelo é afastado após cometer infrações na BR 262

As imagens, divulgadas pelo site Montanhas Capixabas, chegaram até a prefeitura de Conceição do Castelo, que decidiu afastar o motorista até que um processo administrativo seja concluído. Segundo o prefeito Christiano Spadetto, o ônibus retornava para Conceição do Castelo com moradores.

Já afastamos o motorista. Tomamos as medidas necessárias e será aberto um inquérito administrativo para apurara o caso. Infelizmente, não temos como ter o domínio de tudo o que acontece. Quando recebemos casos assim, apuramos, e tomamos as medidas necessárias. Não podemos compactuar, informou o prefeito.