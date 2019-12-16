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Flagrante

Motorista de Conceição do Castelo é afastado após cometer infrações na BR 262

O veículo, com pacientes que haviam ido a Vitória para consultas médicas, retornava para o município pela rodovia e foi flagrado fazendo ultrapassagens proibidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:06

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:06

Imagens chegaram até a prefeitura de Conceição do Castelo, que decidiu afastar o motorista Crédito: Divulgação
Um motorista de ônibus da prefeitura de Conceição do Castelo, no Sul do Estado, foi afastado depois de ser flagrado forçando ultrapassagens em pontos proibidos da BR 262. O veículo, com pacientes que haviam ido a Vitória para consultas médicas, retornava para o município.
O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (12), por volta das 16h30. O ônibus da Secretaria Municipal de Saúde foi flagrado por motoristas fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua. O flagrante foi na altura do trevo de Paraju, em Marechal Floriano.
As imagens, divulgadas pelo site Montanhas Capixabas, chegaram até a prefeitura de Conceição do Castelo, que decidiu afastar o motorista até que um processo administrativo seja concluído. Segundo o prefeito Christiano Spadetto, o ônibus retornava para Conceição do Castelo com moradores.
Já afastamos o motorista. Tomamos as medidas necessárias e será aberto um inquérito administrativo para apurara o caso. Infelizmente, não temos como ter o domínio de tudo o que acontece. Quando recebemos casos assim, apuramos, e tomamos as medidas necessárias. Não podemos compactuar, informou o prefeito.
O processo administrativo deve durar 60 dias, segundo Spadetto.

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