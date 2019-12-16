Motorista de Conceição do Castelo é afastado após cometer infrações na BR 262

Um motorista de ônibus da prefeitura de Conceição do Castelo, no Sul do Estado, foi afastado depois de ser flagrado forçando ultrapassagens em pontos proibidos da BR 262. O veículo, com pacientes que haviam ido a Vitória para consultas médicas, retornava para o município.
O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (12), por volta das 16h30. O ônibus da Secretaria Municipal de Saúde foi flagrado por motoristas fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua. O flagrante foi na altura do trevo de Paraju, em Marechal Floriano.
As imagens, divulgadas pelo site Montanhas Capixabas, chegaram até a prefeitura de Conceição do Castelo, que decidiu afastar o motorista até que um processo administrativo seja concluído. Segundo o prefeito Christiano Spadetto, o ônibus retornava para Conceição do Castelo com moradores.
Já afastamos o motorista. Tomamos as medidas necessárias e será aberto um inquérito administrativo para apurara o caso. Infelizmente, não temos como ter o domínio de tudo o que acontece. Quando recebemos casos assim, apuramos, e tomamos as medidas necessárias. Não podemos compactuar, informou o prefeito.
O processo administrativo deve durar 60 dias, segundo Spadetto.