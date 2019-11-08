Ônibus de Montanha que levava pacientes a Vitória pega fogo no ES
Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Montanha na noite de quinta-feira (07), às 23 horas. Por volta de 3h30 desta sexta-feira (08), quando passava pelo contorno da Rodovia ES 080, em Colatina, o motor do veículo começou a pegar fogo.
Os passageiros saíram do coletivo em desespero. Na tentativa de apagar as chamas, o motorista queimou a palma das mãos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os pacientes não se feriram e seguiram viagem em outro ônibus da empresa.
O fogo que atingiu o motor consumiu o ônibus inteiro e ainda se espalhou pela vegetação, às margens da rodovia. Os bombeiros controlaram as chamas.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.