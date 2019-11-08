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Motorista ferido

Ônibus de Montanha que levava pacientes a Vitória pega fogo no ES

Coletivo levava pessoas para fazer exames na Capital quando o motor do veículo pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (08), ao passar por Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 10:53

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 10:53

Ônibus de Montanha que levava pacientes a Vitória pega fogo no ES
Pacientes que saíram em um ônibus de Montanha, Região Norte do Estado, para realizar exames em Vitória passaram por um grande susto. Durante o caminho, o motor do coletivo pegou fogo. As 43 pessoas a bordo conseguiram sair a tempo. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram o veículo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Montanha na noite de quinta-feira (07), às 23 horas. Por volta de 3h30 desta sexta-feira (08), quando passava pelo contorno da Rodovia ES 080, em Colatina, o motor do veículo começou a pegar fogo.
Os passageiros saíram do coletivo em desespero. Na tentativa de apagar as chamas, o motorista queimou a palma das mãos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os pacientes não se feriram e seguiram viagem em outro ônibus da empresa.
Ônibus pegou fogo na Rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Internauta
O fogo que atingiu o motor consumiu o ônibus inteiro e ainda se espalhou pela vegetação, às margens da rodovia. Os bombeiros controlaram as chamas.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.
Ônibus ficou destruído após fogo que começou no motor se espalhar pelo veículo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

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