Motociclista vai parar embaixo de ônibus em acidente em Alegre

O motociclista ficou preso debaixo do coletivo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução

Uma moto e um ônibus se envolveram em um acidente, na BR 482, na noite desta sexta-feira (19) no distrito de Celina, em Alegre, Sul do Espírito Santo. O motociclista ficou preso debaixo do coletivo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe chegou ao local, suspendeu o ônibus e conseguiu retirar a vítima, que foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus contou que estava parado no semáforo, quando o sinal abriu para ele e, ao fazer a conversão para entrar em outra rua, foi surpreendido pela motocicleta que tentava uma ultrapassagem. Nesse momento, ocorreu a colisão.