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BR 482

Motociclista vai parar embaixo de ônibus em acidente em Alegre

O motociclista não tinha CNH e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na BR 482, no distrito de Celina
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

20 mai 2023 às 12:17

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 12:17

Acidente
 O motociclista ficou preso debaixo do coletivo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução
Uma moto e um ônibus se envolveram em um acidente, na BR 482, na noite desta sexta-feira (19) no distrito de Celina, em Alegre, Sul do Espírito Santo.  O motociclista ficou preso debaixo do coletivo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
A equipe chegou ao local, suspendeu o ônibus e conseguiu retirar a vítima, que foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus contou que estava parado no semáforo, quando o sinal abriu para ele e, ao fazer a conversão para entrar em outra rua, foi surpreendido pela motocicleta que tentava uma ultrapassagem. Nesse momento, ocorreu a colisão.
Nenhuma irregularidade foi constatada em relação ao motorista e ao coletivo. Quanto ao condutor da moto, foi confirmado que ele não possuía CNH.

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