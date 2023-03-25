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Obra autorizada

Obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim começam em abril

Ordem de serviço autorizando o início das obras foi assinada neste sábado (25) em visita do governador à cidade. O prazo para a entrega é de 4 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2023 às 15:25

Publicado em 25 de Março de 2023 às 15:25

Governador assinou a ordem de serviço ao lado do Secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte (à esquerda), e do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (à direita).
Casagrande assinou a ordem de serviço ao lado do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte (à esquerda), e do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (à direita). Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES
Na manhã deste sábado (25), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi até Cachoeiro de Itapemirim participar das comemorações dos 156 anos de emancipação política do município. Durante a visita, ele inaugurou obras públicas e anunciou mais investimentos estaduais na cidade, além de assinar a ordem de serviço autorizando o início da construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro.
A primeira fase da obra, que começa já no próximo mês de abril, vai consistir na instalação do canteiro de obras, preparação do terreno (terraplanagem), drenagem e estabilização geotécnica. Para isso, serão investidos R$ 7,8 milhões provenientes de um convênio entre o Governo do Estado e o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).
Já na segunda etapa, será executada a construção das edificações, instalações e equipamentos, que contará com um investimento superior a R$ 80 milhões. A previsão inicial é que a entrega do Hospital do Câncer ocorra daqui a quatro anos.  O custo total do empreendimento supera os R$ 100 milhões e, após a conclusão, há uma expectativa de geração de 600 novas vagas de empregos diretos.
“O novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim vai contar com um ambiente adequado para gente poder acolher os pacientes e seus familiares em uma hora de dificuldade, além de reduzir o tempo de espera pelo tratamento oncológico", afirmou Casagrande.
O novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim será em frente ao HECI, no bairro Ferroviários, que hoje oferta 215 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a região. Após a conclusão das obras, serão entregues mais 94 leitos, cinco salas cirúrgicas, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 15 novos consultórios médicos que vão se somar à estrutura já existente. Há uma previsão de crescimento de 60% somente para consultas especializadas em oncologia.
O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, esteve presente na assinatura da ordem de serviço e afirmou que a construção do Hospital do Câncer é um passo muito importante para os usuários do SUS da região Sul. "Será um reforço importante e muito esperado para a microrregionalização da Atenção à Saúde no Espírito Santo, garantindo acesso digno e de qualidade no serviço dessa especialidade”, concluiu o secretário.

Mais obras em Cachoeiro

Em Cachoeiro, as obras de reabilitação de vias e macrodrenagem já estão em andamento e, conforme anunciado pelo governador durante a visita de hoje, elas não serão as únicas. Também foram assinadas as ordens de serviço para:
  • Construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Soturno
  • Construção da cabeceira da ponte em Monte Líbano
  • Construção e reforma de duas escadarias no bairro Paraíso
  • Construção de muro de contenção na Rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi.
Em entrevista à TV Gazeta Sul, o governador também anunciou para maio a publicação do edital da ampliação do Aeroporto Municipal. Segundo Casagrande, a contração da empresa para a construção deve durar 90 dias, e a previsão para o início das obras é em setembro.

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