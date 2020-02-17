Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Empresa responsável por barragem promete visitar famílias de Alegre
Diálogo

Empresa responsável por barragem promete visitar famílias de Alegre

Intenção da empresa é esclarecer a população que a estrutura não corre risco de romper, tirar dúvidas, criar rotas alternativas e melhorar o plano de segurança da barragem de São João

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 16:45
Queda de água na cheia da barragem de Francisco Gross, Alegre Crédito: Reprodução/Vídeo do leitor
A empresa Statkraft Energias Renováveis S/A, empresa responsável pela barragem PCH Francisco Gros, em Alegre, na Região do Caparaó, vai fazer visitas às famílias que moram no entorno da estrutura a partir desta quarta-feria (19). A intenção da empresa é esclarecer dúvidas, ouvir a população e melhorar o plano de segurança da barragem.

Veja Também

Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber R$ 460 milhões

Barragem de Duas Bocas em Cariacica não apresenta risco de rompimento

Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre

O risco de rompimento da barragem de São João, como é conhecida, durante as chuvas que atingiram o Sul do Estado, deixou os moradores da região com medo de uma inundação de localidades de Alegre. A empresa chegou a emitir um alerta de situação de emergência de risco de rompimento da estrutura, mas dias após a verificação da estrutura, o alerta foi encerrado.
O diretor de operação e manutenção da Statkraft, responsável pela PCH, Vito Joseph Mandilovich, afirmou que a comunicação entre a população e a empresa não foi eficiente e abriu espaço paras falsas informações. Por conta disso, afirma que uma empresa terceirizada fará visitas às famílias de Rive, Placa e São João do Norte. A intenção é esclarecer dúvidas, traçar rotas alternativas e cadastramento social de toda a área de influência.
Barragem de Francisco Gross, em Alegre, antes da cheia Crédito: Reprodução Google Street View
Durante a cheia, a empresa registrou que passou pela barragem um volume igual a 20 piscinas olímpicas por minuto, porém, afirmou que a quantidade é inferior ao que a barragem suporta. Não há e não houve risco à barragem. A gente deu espaço para que notícias falsas entrassem. Vamos fazer a revisão do plano de ação incluindo o que colhermos nas conversas com a população, disse.
Uma nova análise, feita por uma empresa contratada, fará inspeção total para atestar as estruturas de toda a barragem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados