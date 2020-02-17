Empresa responsável por barragem promete visitar famílias de Alegre

Queda de água na cheia da barragem de Francisco Gross, Alegre Crédito: Reprodução/Vídeo do leitor

A empresa Statkraft Energias Renováveis S/A, empresa responsável pela barragem PCH Francisco Gros, em Alegre , na Região do Caparaó, vai fazer visitas às famílias que moram no entorno da estrutura a partir desta quarta-feria (19). A intenção da empresa é esclarecer dúvidas, ouvir a população e melhorar o plano de segurança da barragem.

O diretor de operação e manutenção da Statkraft, responsável pela PCH, Vito Joseph Mandilovich, afirmou que a comunicação entre a população e a empresa não foi eficiente e abriu espaço paras falsas informações. Por conta disso, afirma que uma empresa terceirizada fará visitas às famílias de Rive, Placa e São João do Norte. A intenção é esclarecer dúvidas, traçar rotas alternativas e cadastramento social de toda a área de influência.

Barragem de Francisco Gross, em Alegre, antes da cheia Crédito: Reprodução Google Street View

Durante a cheia, a empresa registrou que passou pela barragem um volume igual a 20 piscinas olímpicas por minuto, porém, afirmou que a quantidade é inferior ao que a barragem suporta. Não há e não houve risco à barragem. A gente deu espaço para que notícias falsas entrassem. Vamos fazer a revisão do plano de ação incluindo o que colhermos nas conversas com a população, disse.