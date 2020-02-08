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Rejeitos de Mariana

Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber R$ 460 milhões

Recursos serão disponibilizados pela Fundação Renova para recuperação de estradas e escolas, e foram anunciados pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 21:47
Lama de rejeitos no Rio Doce, em 2015: municípios capixabas foram atingidos Crédito: Carlos Alberto Silva
Um investimento de R$ 460 milhões será feito em 10 municípios capixabas para melhorias de estradas e escolas das regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), há pouco mais de três anos. Os recursos são provenientes da Fundação Renova, entidade criada pela Samarco, Vale e BHP Billiton após o desastre em novembro de 2015, como forma de compensação pelos danos causados.

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O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que está em Minas Gerais participando da 45ª reunião do Comitê Interfederativo (CIF) do Rio Doce. "Tivemos uma conquista importante no CIF para reparação dos danos sociais e ambientais, além de ser uma compensação para que as comunidades atingidas possam encontrar caminhos para ter renda e sobreviver", destacou em suas redes sociais.

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Os municípios capixabas beneficiados são: Marilândia, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, Fundão, Serra e Sooretama. Entre as obras previstas está a pavimentação das rodovias ES-440, ES-010 e ES-248 que, segundo o governador, ajudará o turismo e a pesca. 

PROJETOS NO ESPÍRITO SANTO

  • ESCOLAS
  • Estaduais: R$34,63 milhões
  • Municipais: R$ 58 milhões
Obras previstas: Em Linhares, na escola estadual Vila Regência e na municipal Professora Urbana Penha Costa; em Sooretama, nas escolas estaduais Regina Bolssanello Fornazier, Candido Portinari e Armando Barbosa Quitiba; e em Conceição da Barra, nas escolas estaduais Professor Joaquim Fonseca, José Carlos Castro e Augusto Oliveira.
  • RODOVIAS
  • ES-040: No trecho BR-101, entroncamento com a ES-010 -  R$ 145 milhões
  • ES-010: No entrocamento com a ES-445 - R$ 131 milhões
  • ES-248: No entrocamento com a ES-356 - R$ 91,1 milhões
Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber 460 milhões reais -

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