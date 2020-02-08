Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber R$ 460 milhões

Os municípios capixabas beneficiados são: Marilândia, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, Fundão, Serra e Sooretama. Entre as obras previstas está a pavimentação das rodovias ES-440, ES-010 e ES-248 que, segundo o governador, ajudará o turismo e a pesca.