Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber R$ 460 milhões

Um investimento de R$ 460 milhões será feito em 10 municípios capixabas para melhorias de estradas e escolas das regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), há pouco mais de três anos. Os recursos são provenientes da Fundação Renova, entidade criada pela Samarco, Vale e BHP Billiton após o desastre em novembro de 2015, como forma de compensação pelos danos causados.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que está em Minas Gerais participando da 45ª reunião do Comitê Interfederativo (CIF) do Rio Doce. "Tivemos uma conquista importante no CIF para reparação dos danos sociais e ambientais, além de ser uma compensação para que as comunidades atingidas possam encontrar caminhos para ter renda e sobreviver", destacou em suas redes sociais.
Os municípios capixabas beneficiados são: Marilândia, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, Fundão, Serra e Sooretama. Entre as obras previstas está a pavimentação das rodovias ES-440, ES-010 e ES-248 que, segundo o governador, ajudará o turismo e a pesca.
PROJETOS NO ESPÍRITO SANTO
- ESCOLAS
- Estaduais: R$34,63 milhões
- Municipais: R$ 58 milhões
- RODOVIAS
- ES-040: No trecho BR-101, entroncamento com a ES-010 - R$ 145 milhões
- ES-010: No entrocamento com a ES-445 - R$ 131 milhões
- ES-248: No entrocamento com a ES-356 - R$ 91,1 milhões
Municípios do ES afetados por rejeitos de barragem vão receber 460 milhões reais -