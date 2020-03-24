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Esperança

Coronavírus: motociclista percorre ruas do Caparaó tocando hinos cristãos

Atitude, segundo a esposa do motociclista, tenta levar uma mensagem de fé e esperança em meio à crise do novo coronavírus

Publicado em 23 de Março de 2020 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 21:47
Motociclista solitário percorre ruas para levar mensagem de fé
Motociclista solitário percorre ruas para levar mensagem de fé Crédito: Reprodução
Diante do isolamento social, medida recomendada pelo governo para evitar a transmissão do novo coronavírus no país, um motociclista de Iúna, na Região do Caparaó, decidiu sair às ruas. Porém, a saída tem um motivo especial: ao som de músicas evangélicas, ele tenta levar uma mensagem de fé e esperança em meio à crise.

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Degazito Roque de Andrade, Carioca como é conhecido, tem 57 anos, e desde o sábado (21) percorre as ruas de Iúna. A resposta, segundo a esposa do motociclista tem sido emocionante. Ele conta que as pessoas abrem as janelas, cantam junto. Todos estão gostando e estou orgulhosa dele pela atitude bonita. A ideia é incentivar outros também a levar uma mensagem às pessoas que neste momento precisam de Deus, ter calma e esperança, que tudo vai passar, revela a esposa, Roseneide Alves da Costa.
A esposa revela que Carioca, que trabalha com serviço de sonorização na moto, decidiu percorrer o município vizinho de Ibitirama também.

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