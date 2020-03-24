Coronavírus: motociclista percorre ruas do Caparaó tocando hinos cristãos

Degazito Roque de Andrade, Carioca como é conhecido, tem 57 anos, e desde o sábado (21) percorre as ruas de Iúna. A resposta, segundo a esposa do motociclista tem sido emocionante. Ele conta que as pessoas abrem as janelas, cantam junto. Todos estão gostando e estou orgulhosa dele pela atitude bonita. A ideia é incentivar outros também a levar uma mensagem às pessoas que neste momento precisam de Deus, ter calma e esperança, que tudo vai passar, revela a esposa, Roseneide Alves da Costa.