Câmera de videomonitoramento registra alagamento em hospital de Iconha

Imagens de videomonitoramento registram alagamento em hospital de Iconha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Imagens das câmeras de videomonitoramento do Hospital Maternidade Danilo Monteiro de Castro, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, mostram gradativamente o momento em que a água da chuva, acompanhada de muita lama, invadiu o local durante as chuvas da última sexta-feira (17).

Veja Também Hospital de Iconha deve ficar fechado por tempo indeterminado

No vídeo, é possível ver que no início da chuva a água entrou no hospital aos poucos. Em sequência, às 21h35 de sexta-feira (17), a câmera mostra a água cobrindo mesas e cadeiras, já batendo na altura de avisos pregados na parede. A última imagem registrada pela câmera de videomonitoramento foi às 21h53, quando a água já atingiu quase a altura em que o equipamento estava.

De acordo com o presidente do hospital, Alessandro Lima, um enfermeiro e um médico estavam no local e conseguiram tirar os pacientes do segundo andar e levar para o terceiro, onde conseguiram ficar até cedo no sábado (18), esperando os bombeiros fazerem a remoção.

"NOITE DE TERROR, PERDEMOS TUDO"

Segundo o presidente do hospital, a noite de sexta-feira (17) foi de terror e não havia como entrar no local após o resultado da chuva.

"Ficamos com medo. E temos 28 leitos, local para internação, embaixo temos mais oito pontos para tomar soro. É o único hospital que tem aqui e está praticamente destruído. Lá no hospital tem mais de 30 centímetros de lama ainda, perdemos tudo, medicação, aparelho, raio-X, o que a gente tinha aqui embaixo foi todo destruído" Alessandro Lima - Presidente do hospital

Para o diretor, o hospital não precisará ser reconstruído, estando apenas sujo, sem, no entanto, ter tido a estrutura abalada. O hospital está em perfeito estado em termos de estrutura, mas a limpeza vai depender de máquinas e de caçambas. Não tem um tempo exato para chegar ao fim, mas acredito que um mês e meio será o suficiente, se não acontecer mais nada, concluiu.