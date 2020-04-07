Cachoeiro troca local de venda de palmito para evitar aglomerações

Cachoeiro troca local de venda de palmito e quer controlar aglomerações Crédito: Prefeitura de Cachoeiro - Divulgação

As vendas acontecerão das 8h às 18h, até a próxima quinta-feira e, segundo a prefeitura , será feito um controle maior da circulação dos consumidores, para impedir aglomerações. O pavilhão passou por um serviço de limpeza, nesta segunda-feira (06), antes do início da comercialização e os vendedores deverão utilizar equipamentos de proteção individual e manter medidas de higienização.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro, Jonei Petri, a permissão do comércio de palmito fresco é em atendimento aos vendedores e consumidores. Nos anos anteriores, as vendas aconteciam na Avenida Linha Vermelha, região central da cidade.

A venda de palmito, na Semana Santa, é uma tradição importante. Por isso, disponibilizamos o Pavilhão da Ilha da Luz para a comercialização, garantindo a continuidade dessa tradição em um local em que podemos controlar melhor e assegurar as medidas sanitárias necessárias, em meio à pandemia do Covid-19", afirmou.

VENDEDORES AINDA PODEM SE CADASTRAR