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Semana Santa

Cachoeiro troca local de venda de palmito para evitar aglomerações

A tradicional venda de palmito fresco para a Semana Santa começou nesta terça-feira (07), no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 09:37

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 09:37

Cachoeiro troca local de venda de palmito e quer controlar aglomerações
Cachoeiro troca local de venda de palmito e quer controlar aglomerações Crédito: Prefeitura de Cachoeiro - Divulgação
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a tradicional venda de palmito fresco para as celebrações da Semana Santa começou na manhã desta terça-feira (07), mas em um novo local, devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, o consumidor poderá comprar o produto no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz.
As vendas acontecerão das 8h às 18h, até a próxima quinta-feira e, segundo a prefeitura, será feito um controle maior da circulação dos consumidores, para impedir aglomerações. O pavilhão passou por um serviço de limpeza, nesta segunda-feira (06), antes do início da comercialização e os vendedores deverão utilizar equipamentos de proteção individual e manter medidas de higienização.

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De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro, Jonei Petri, a permissão do comércio de palmito fresco é em atendimento aos vendedores e consumidores. Nos anos anteriores, as vendas aconteciam na Avenida Linha Vermelha, região central da cidade.
A venda de palmito, na Semana Santa, é uma tradição importante. Por isso, disponibilizamos o Pavilhão da Ilha da Luz para a comercialização, garantindo a continuidade dessa tradição em um local em que podemos controlar melhor e assegurar as medidas sanitárias necessárias, em meio à pandemia do Covid-19", afirmou. 

VENDEDORES AINDA PODEM SE CADASTRAR

A Prefeitura de Cachoeiro informou que os vendedores que pretendem vender o palmito fresco no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo telefone (28) 3522-2212, das 12h às 17h. A equipe realizará as marcações numeradas dos espaços que cada vendedor deverá ocupar.

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