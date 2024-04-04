Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora da Penha na Grande Vitória

O Espírito Santo celebra na próxima segunda-feira (8) o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. Com isso, muitos estabelecimentos terão horário especial no feriado estadual.

Para te ajudar com a programação, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: das 14h às 21h, mas facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

Supermercado: 08h às 21h;

Academia: 08 às 12h.



Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14 às 21h, mas facultativo das 12h às 14h;

Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, mas facultativo de 12h às 13h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 11h às 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h;

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo entre 12h e 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do Cinesercla.

Masterplace Mall

Lojas e praça de alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h;

Academia: das 8h às 17h;

Hipermercado: 7h30 às 18h.

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: 13h às 19h, mas facultativo das 10h às 13h;

Alimentação: 11h às 21h;

Academia: 8h às 14h.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que as lojas do Estado estão autorizadas a funcionar em horário especial no feriado de Nossa Senhora da Penha. A abertura dos supermercados deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, com exceção dos municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados.

Carone

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h. Exceto a unidade do Centro de Vila Velha, que funcionará das 7h às 18h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as lojas irão funcionar de 8h às 18h, exceto:

Plaza: 8h às 19h;

Boulevard: 8h às 21h;

Guarapari Extracenter: 8 às 20h;

Praia do Morro e Areia Preta: 7 às 20h.

Perim

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Comércio de rua

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu que cada estabelecimento ou associação comercial define o horário de funcionamento no feriado.

No Polo da Glória as lojas estarão abertas durante o feriado das 9h às 16h.

As lojas do Polo de Modas da Glória estarão abertas de 9h às 16h com ofertas especiais Crédito: Fernando Madeira

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) esclareceu, em nota, que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

Prefeituras

Vitória

Não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população;





Haverá vacinação contra dengue e gripe nos dias 6 (sábado), nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio e Conquista, e na segunda-feira (8), nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Na US de Jardim da Penha, será disponibilizada a vacina contra a gripe, no sábado (6). Nessas unidades também serão realizadas as vacinas de rotina (exceto a BCG) e de Covid-19, sem necessidade de agendamento, das 8h às 15h;





O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;





A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;





A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;



Moradores e turistas poderão caminhar, correr, pedalar, andar de patins e skate nas Ruas de Lazer de Camburi e do Centro e nas ciclofaixas no domingo (7) e na segunda (8).

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica terá funcionamento diferenciado. Não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. As atividades retornam na terça-feira (9). Confira abaixo os serviços que vão funciona.

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Cemitérios - 7h às 17h;

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Administração, informou quais os serviços que irão funcionar. Confira:

Saúde – Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;



Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Guarda Municipal – Atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-74449;

Cemitérios - 7h às 17h.



Viana

A Prefeitura de informa que não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal durante o feriado. Somente os serviços essenciais estarão funcionando.

As equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;





Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;





O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS). Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787;





O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;





Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;





O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Serra

A Prefeitura da Serra informou que somente os serviços essenciais serão mantidos nesse dia. Na segunda-feira, portanto, não haverá expediente nas repartições públicas nem aulas nas escolas. Confira o que os serviços que serão mantidos.

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;





Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;





Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;





Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;





Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);





Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Guarapari