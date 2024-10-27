'Weverson será um excelente prefeito', afirma Sergio Vidigal

“Vocês acreditaram em nosso projeto, nos deram as mãos e nos abraçaram em cada passo. O Weverson será um excelente prefeito, assim como já vem demonstrando toda sua competência e responsabilidade trabalhando ao nosso lado. Com ele, vivenciaremos um marco de desenvolvimento, responsabilidade e empatia, priorizando sempre quem mais importa: você”, escreveu o prefeito.