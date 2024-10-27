O atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), utilizou as redes sociais na noite deste domingo (27) para agradecer aos eleitores de seu sucessor, Weverson Meireles (PDT), que ganhou as Eleições 2024 no município com 60,48% dos votos válidos. “Hoje, iniciamos um novo capítulo, que será ainda mais próspero e grandioso”, celebrou o mandatário.
“Vocês acreditaram em nosso projeto, nos deram as mãos e nos abraçaram em cada passo. O Weverson será um excelente prefeito, assim como já vem demonstrando toda sua competência e responsabilidade trabalhando ao nosso lado. Com ele, vivenciaremos um marco de desenvolvimento, responsabilidade e empatia, priorizando sempre quem mais importa: você”, escreveu o prefeito.
O mandatário também disse que tem orgulho da história que construiu e considerou a vitória do ex-secretário de Estado de Turismo uma conquista. Por fim, prometeu: “Grandes realizações estão por vir”.
Vidigal não esteve presente no evento de comemoração de seu apadrinhado político devido à internação da primeira-dama serrana e ex-deputada federal, Sueli Vidigal. Ela foi internada durante a apuração dos votos com suspeita de Ataque Isquêmico Transitório (AIT), popularmente conhecido como "mini-AVC".
Weverson será um excelente prefeito, afirma Sergio Vidigal