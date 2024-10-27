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Eleições 2024

'Weverson será um excelente prefeito', afirma Sergio Vidigal

Atual mandatário da Serra celebrou o resultado das eleições na Serra via redes sociais
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2024 às 20:55

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 20:55

Sérgio Vidigal comemora primeiro lugar de Weverson na Serra
Sergio Vidigal comemorou a vitória de Weverson, a quem escolheu como sucessor na Serra Crédito: Fernando Madeira
O atual prefeito da SerraSergio Vidigal (PDT), utilizou as redes sociais na noite deste domingo (27) para agradecer aos eleitores de seu sucessor, Weverson Meireles (PDT), que ganhou as Eleições 2024 no município com 60,48% dos votos válidos. “Hoje, iniciamos um novo capítulo, que será ainda mais próspero e grandioso”, celebrou o mandatário.
“Vocês acreditaram em nosso projeto, nos deram as mãos e nos abraçaram em cada passo. O Weverson será um excelente prefeito, assim como já vem demonstrando toda sua competência e responsabilidade trabalhando ao nosso lado. Com ele, vivenciaremos um marco de desenvolvimento, responsabilidade e empatia, priorizando sempre quem mais importa: você”, escreveu o prefeito.
O mandatário também disse que tem orgulho da história que construiu e considerou a vitória do ex-secretário de Estado de Turismo uma conquista. Por fim, prometeu: “Grandes realizações estão por vir”.
Vidigal não esteve presente no evento de comemoração de seu apadrinhado político devido à internação da primeira-dama serrana e ex-deputada federal, Sueli Vidigal. Ela foi internada durante a apuração dos votos com suspeita de Ataque Isquêmico Transitório (AIT), popularmente conhecido como "mini-AVC".
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