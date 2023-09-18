Vereadora toma posse em São Mateus após cassação por fraude à cota de gênero

Isamara da Farmácia, tomou posso como vereadora da Câmara Municipal de São Mateus no último sábado (16) Crédito: Divulgação

Isamara Ramos da Cunha Crespo, conhecida como Isamara da Farmácia, tomou posse como vereadora na Câmara Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo , em sessão solene realizada no Palácio Legislativo Matheus Cunha Fundão, na noite do último sábado (16).

Conforme noticiado pela reportagem de A Gazeta à época, a ação de investigação contra o então vereador partiu da executiva municipal do Partido Social Liberal (PSL), que alegou que o Patriota, partido de Delermano Suim, somente registrou candidaturas de mulheres para atingir a cota mínima de gênero.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Câmara de São Mateus informou que Delermano Suim continuou participando das sessões até que a Casa fosse notificada oficialmente.

"Após o trâmite legal com o indeferimento dos recursos, a anulação dos votos do vereador Delermano foi informada legalmente à Câmara no começo deste mês. No dia 4, inclusive, ele esteve na sessão como convidado somente para a despedida. Não participou dos trabalhos desde então", comunicou.

A cerimônia de reprocessamento dos votos aconteceu na última sexta-feira (15), dia em que a Justiça Eleitoral indicou o substituto da vaga de Delermano. O ato contou com a presença da juíza eleitoral Fábia Médice de Medeiros, da promotora eleitoral Blandina Irene Junqueira Gutmann e dos vereadores Paulo Fundão (presidente da Câmara de São Mateus), Gilton Gomes (segundo secretário) e Lailson da Aroeira (presidente do partido Solidariedade), e dos advogados Antônio Pichara dos Santos Sily (presidente do partido União Brasil) e Edson Gonçalves.

"A posse de Isamara aconteceu no dia seguinte à definição, pela Justiça Eleitoral, do substituto de Delermano", informou a assessoria da Câmara Municipal.

Nas eleições municipais de 2020, a vereadora Isamara recebeu 737 votos pelo PSL (atual União Brasil).

Fraude à cota de gênero

O então vereador da Câmara Municipal de São Mateus Delermano Ramos Suim teve o mandado cassado pela Justiça Eleitoral em agosto de 2021 após seu partido, o Patriota, ser denunciado por fraude no registro de candidaturas femininas. A decisão foi expedida pela juíza Thalita Campos Trevisan, da 21ª Zona Eleitoral.

A ação da investigação partiu da executiva municipal do PSL que, à época, alegou a falta de representatividade das candidatas, a votação inexpressiva recebida por elas, a baixa ou nenhuma movimentação financeira durante a campanha eleitoral para a realização de atos de propaganda e, por fim, o fato de que foram registradas como candidatas pelo partido a filha, noras e suposta parente de nora do presidente do Patriota no município.

Delermano Ramos Suim (Patriota) Crédito: Reprodução

Em contestação, Delermano alegou que não se prestaria a participar de algo com o mínimo de ilicitude e afirmou que, se houvesse fraude, não poderia pagar por algo para o qual não contribuiu.

Votação pífia

Conforme noticiado pela reportagem de A Gazeta à época, o Patriota em São Mateus, no momento dos registros de candidaturas, preencheu o número de vagas de mulheres imposto pela legislação eleitoral, totalizando 17 candidatos, dos quais 11 eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino, obtendo a cota de 35,29% e ultrapassando o mínimo legal exigido por lei. Delermano Ramos Suim, obteve a votação necessária para ocupar uma cadeira na Câmara.

No entanto, a magistrada Thalita Campos Trevisan, que expediu o pedido de cassação do vereador, ressaltou, na época, que das seis candidatas, uma não obteve votos, outra recebeu quatro votos e outras duas receberam um voto cada uma. “A votação pífia ou zerada constitui um forte indício de uma possível fraude às cotas de gênero”, afirmou a juíza.

Entenda as cotas de gênero De acordo com o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, nos cargos de eleição proporcional, deputados e vereadores. Na prática, determina que 30% das candidaturas precisam ser femininas. Além disso, os recursos do fundo público eleitoral precisam ser repassados proporcionalmente às candidaturas.



A juíza ainda evidenciou que, em audiência e nas prestações de contas, a movimentação financeira foi muito baixa por parte das candidatas. Duas apresentaram valores zerados e as outras duas informaram o recebimento de doação estimável em R$ 200.

Candidatas não lembravam os números

Ainda em audiência, duas candidatas informaram, à época, que não lembravam os próprios números de campanha e afirmaram que distribuíram poucos santinhos e divulgaram suas candidaturas apenas pelo WhatsApp. Ao serem questionadas pela Justiça, elas afirmaram que não havia nenhum print ou registro para demonstrar as ações de divulgação.