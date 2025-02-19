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Morador de Colatina

Veja os crimes do major do ES denunciado com Bolsonaro por golpe de Estado

Angelo Martins Denicoli é apontado como integrante de núcleo de desinformação que disseminava conteúdos inverídicos sobre as urnas eletrônicas

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 11:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2025 às 11:03
Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército, alvo de operação da Polícia Federal no Espírito Santo por tentativa de golpe de Estado
Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército, foi denunciado pela PGR na terça-feira (18) Crédito: Redes Sociais/Reprodução
O major da reserva do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi denunciado com Jair Bolsonaro (PL) e outras 32 pessoas pela Procuradoria Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Mas afinal, qual a participação do major e por quais crimes ele é acusado?
As investigações apontam que o morador de Colatina integrava o Núcleo de Desinformação e Ataque às Urnas. De acordo com a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, os integrantes propagavam notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizavam ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo.

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"Todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional", afirma Paulo Gonet.
No entendimento do procurador-geral, o major integrava, "de maneira livre, consciente e voluntária, uma organização criminosa constituída desde pelo menos o dia 29 de junho de 2021 e operando até o dia 8 de janeiro de 2023, com o emprego de armas e utilização de violência e grave ameaça com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos Poderes da República e depor um governo legitimamente eleito".
Veja os crimes do major do ES denunciado com Bolsonaro por golpe de Estado
Por conta disso, o major, Bolsonaro e os demais aliados do ex-presidente foram denunciados por:
  • abolição violenta do estado democrático de direito
  • golpe de Estado
  • organização criminosa
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima
  • deterioração de patrimônio tombado
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Angelo Martins Denicoli. O espaço segue aberto para as devidas manifestações.

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Veja a denúncia contra Jair Bolsonaro e major capixaba por planejar golpe de Estado

De acordo com acusação, Bolsonaro liderou organização que tentou golpe de Estado após perder eleição para Lula em 2022
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Major ajudou a divulgar conteúdo falso em live

Na denúncia, é citado que, com o intuito de perpetuar narrativas já sabidas como infundadas de fraude e, assim, enfraquecer o sentido de legitimidade do processo democrático, a organização criminosa preparou materiais para divulgação pelo influenciador argentino Fernando Cerimedo, conforme noticiado pela colunista Letícia Gonçalves em fevereiro de 2024.
Durante uma transmissão ao vivo (live) no YouTube, realizada em 4 de novembro de 2022, Cerimedo apresentou um dossiê, publicado no seu canal La Derecha Diario36, com informações falsas sobre o sistema de votação brasileiro.

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De acordo com a denúncia da PGR, a preparação do material divulgado contou com a relevante contribuição do major de Colatina, que fazia o elo do grupo criminoso com Cerimedo. "Identificou-se que uma pasta no serviço de nuvem Google Drive, disponibilizada pelo argentino, fora alimentada com arquivo de autoria de Denicoli", afirma Paulo Gonet.
É apontado ainda que o major participou da elaboração de um relatório do Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo Partido Liberal (PL), em que se disse, de forma inverídica, haver “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nas urnas fabricadas antes de 2020.
A ligação de Denicoli com Cerimedo foi confirmada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que afirmou em delação premiada que o major se empenhava em buscar fraudes nas urnas eletrônicas.

Quem são os denunciados

As penas somadas podem ultrapassar 28 anos de prisão em caso de condenação. A denúncia foi fatiada. A peça apresentada na terça (18) atinge a “cúpula” do plano golpista. Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas. São eles:
  1. Ailton Gonçalves Moraes Barros
  2. Alexandre Ramagem
  3. Almir Garnier Santos
  4. Anderson Torres
  5. Angelo Martins Denicoli
  6. Augusto Heleno
  7. Bernardo Romão Correa Netto
  8. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha
  9. Cleverson Ney Magalhães
  10. Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira
  11. Fabrício Moreira de Bastos
  12. Fernando de Sousa Oliveira
  13. Filipe Garcia Martins
  14. Giancarlo Gomes Rodrigues
  15. Guilherme Marques de Almeida
  16. Hélio Ferreira Lima
  17. Jair Bolsonaro
  18. Marcelo Bormevet
  19. Márcio Nunes de Rezende Júnior
  20. Marcelo Costa Câmara
  21. Mario Fernandes
  22. Marília Ferreira de Alencar
  23. Mauro Cid
  24. Nilton Diniz Rodrigues
  25. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho
  26. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
  27. Rafael Martins de Oliveira
  28. Reginaldo de Oliveira Abreu
  29. Rodrigo Bezerra de Azevedo
  30. Ronald Ferreira de Araujo Júnior
  31. Silvinei Vasques
  32. Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros
  33. Walter Souza Braga Netto
  34. Wladimir Matos Soares

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