Veja o perfil dos candidatos a prefeito em São Gabriel da Palha

Em outubro, o prefeito vai enfrentar novamente o nome do PSB no município, Valdecir Cezar. Em 2020, Cezar conquistou 30,25% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa. Agora, ele conta com o apoio do PSD - que retirou a pré-candidatura própria para compor a chapa socialista - e dos partidos PDT, MDB, União Brasil, PP e Solidariedade.