Veja o perfil dos candidatos a prefeito em São Gabriel da Palha

Apenas três candidaturas para o cargo máximo do Executivo municipal de São Gabriel da Palha foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a saída de Valtamir Faroni (PT) da briga pela Prefeitura do único município comandado pelo PL no Estado, as Eleições 2024 tem dois rivais já conhecidos e um que nunca se candidatou a prefeito.
O atual mandatário da cidade do Noroeste do Espírito Santo, Tiago Rocha (PL), é candidato à reeleição e firmou parceria com o Podemos, PRTB, PRD, Republicanos e Novo. A coligação é, inclusive, uma das “proibidas” pelo partido do senador Magno Malta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, como mostrou a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.
Em outubro, o prefeito vai enfrentar novamente o nome do PSB no município, Valdecir Cezar. Em 2020, Cezar conquistou 30,25% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa. Agora, ele conta com o apoio do PSD - que retirou a pré-candidatura própria para compor a chapa socialista - e dos partidos PDT, MDB, União Brasil, PP e Solidariedade.
Lançado pelo PMB, Wanderley Wolffgramm completa o quadro de candidatos em São Gabriel da Palha. O ex-servidor público já disputou outros cargos, sem sucesso, e foi impedido de concorrer em 2020 por inconsistência na prestação de contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES).
Confira abaixo o perfil dos candidatos: