Debate TV Gazeta: veja expectativas dos candidatos de Linhares e Cachoeiro; Ferraço ainda não confirma presença

Imagem ilustrativa de como deve ser o estúdio para debate da TV Gazeta Crédito: Divulgação

TV Gazeta vai realizar neste sábado (28) os debates entre os candidatos às prefeituras de (leia mais abaixo a nota na íntegra). vai realizar neste sábado (28) os debates entre os candidatos às prefeituras de Linhares Cachoeiro de Itapemirim nas Eleições 2024 . Os concorrentes falaram sobre a expectativa do encontro para discutir propostas e temas relevantes para as cidades. Três candidatos de Linhares e cinco de Cachoeiro foram convidados, mas apenas Ferraço (PP), que disputa a prefeitura da cidade do sul capixaba, não confirmou presença

O encontro será realizado no estúdio da emissora, em Vitória, com transmissão ao vivo pela televisão, no site de A Gazeta, no g1 e no Globoplay. Os debates começam após o programa "Estrela da Casa".

A jornalista Rafaela Marquezine, apresentadora do Gazeta Meio Dia, vai mediar o debate de Linhares, cidade do Norte do Espírito Santo. Já o debate dos candidatos à Prefeitura Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado, vai ser conduzido pela jornalista e apresentadora do Boa Noite Espírito Santo, Daniela Abreu.

Participarão dos debates os nomes que disputam o comando das cidades do Espírito Santo, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, conforme prevê a Lei 9.504/97.

Em Linhares foram convidados os candidatos:

Bruno Marianelli (Republicanos), Lucas Scaramussa (Podemos), Maurinho Rossoni (PL) disputam a prefeitura de Linhares nas eleições 2024 do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Bruno Marianelli (Republicanos)

Lucas Scaramussa (Podemos)

Maurinho Rossoni (PL)

Em Cachoeiro de Itapemirim os candidatos convidados foram:



Casteglione (PT), Diego Libardi (Republicanos), Ferraço (PP), Léo Camargo (PL), Lorena Vasques (PSB). Todos são candidatos à prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Casteglione (PT)

Diego Libardi (Republicanos)

Ferraço (PP)

Léo Camargo (PL)

Lorena Vasques (PSB)

As regras do debate foram apresentadas no dia 12 de setembro e assinadas pelos representantes dos candidatos de Linhares. E com os de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 17. Todos eles concordaram e as regras foram entregues à Justiça Eleitoral.

Todos os candidatos foram questionados sobre o que esperam do debate. Veja a seguir qual foi o posicionamento de cada um deles.

Linhares

Lucas Scaramussa (Podemos)

“A nossa expectativa é de apresentar propostas reais para a sociedade linharense. O respeito e o diálogo vão prevalecer durante o debate. A população espera e merece mais do que se tem entregue. Espero que seja um debate democrático e respeitoso”, comentou o candidato.

Maurinho Rossoni (PL)

"As expectativas para o debate da TV Gazeta são as melhores. Será uma excelente oportunidade para apresentarmos nossas propostas e discutirmos temas fundamentais para o desenvolvimento de Linhares. Não tenho dúvidas de que os linharenses vão notar o compromisso da nossa campanha com uma gestão eficiente, transparente e voltada para o bem-estar da população. Tenho certeza de que será um momento enriquecedor, pois os eleitores terão a chance de conhecer melhor nossas ideias e nosso projeto para uma Linhares forte, próspera e feliz", apontou o candidato.

Bruno Marianelli (Republicanos)

"Os debates políticos na televisão são fundamentais para a nossa democracia e para que o eleitor e a eleitora formem opinião e decidam quem é o mais preparado para comandar a cidade. Como prefeito de Linhares e candidato à reeleição, tenho as melhores expectativas desse debate, que é tradicional e de grande importância para o resultado da eleição. Estarei presente para discutir as propostas para uma nova Linhares. Vamos juntos debater e construir um futuro melhor, com novas ideias, e o mesmo compromisso!", falou Marianelli.

Imagem ilustrativa de como deve ser o estúdio para debate da TV Gazeta, no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim

Casteglione (PT)

"Estou com uma expectativa muito boa para a noite de sábado, me preparando para que os únicos beneficiados desse momento seja o povo de Cachoeiro. É um momento ímpar para que o eleitor conheça profundamente as propostas dos candidatos, principalmente as minhas e possam escolher o melhor para a nossa cidade. Participar de debates é um dos momentos mais importantes da campanha eleitoral, porque é a promoção da democracia e é a partir dela que eu acredito na vitória", comentou o candidato.

Ferraço (PP)

"Debates são fundamentais para apresentar propostas. Espero que o da TV Gazeta seja respeitoso e focado em ideias. Ofensas desviam do foco: as soluções para nossa comunidade", disse o candidato.

Léo Camargo (PL)

"A expectativa para o debate é que ele seja democrático e transparente, proporcionando ao povo cachoeirense a oportunidade de ouvir todas as propostas e decidir com clareza quem está preparado para colocar nossa cidade no lugar de destaque que ela merece, à altura do caráter e da grandeza de sua gente. Esperamos que todos os candidatos compareçam para esse momento crucial para a democracia. Este é o momento de mostrarmos quem realmente está preparado para liderar Cachoeiro com seriedade e coragem", disse.

Lorena Vasques (PSB)

"Expectativa de um debate em alto nível, onde todos nós possamos apresentar nossas propostas para Cachoeiro, ajudando o eleitor a entender qual a melhor opção para administrar a cidade, sempre com muito respeito entre os candidatos e, principalmente, respeito à população e a enorme audiência da TV Gazeta. Nesse debate vamos mostrar para as pessoas que temos o melhor projeto e que temos capacidade para fazer Cachoeiro continuar a crescer e avançar", disse a candidata.

Diego Libardi (Republicanos)

"Pretendo apresentar nossas propostas construídas a partir de intenso diálogo com a população e diversos segmentos, e mostrar que temos as melhores soluções para Cachoeiro. Vamos levar nossa mensagem de vida nova para Cachoeiro, que vem do sentimento da população nas ruas e em todos os lugares que temos visitado nesta campanha, onde o clamor popular é por renovação. E que é possível levar nossa cidade a um novo patamar de desenvolvimento econômico e social", disse.

Veja como será a distribuição dos candidatos no estúdio da TV Gazeta. Esta imagem é meramente ilustrativa Crédito: Divulgação

Segundo o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES, Bruno Dalvi, os debates são uma tradição na TV Gazeta há 42 anos.

"É o ponto alto da eleição, um encontro decisivo esperado por candidatos e eleitores. O formato privilegia o embate direto entre os candidatos, despidos do marketing eleitoral, e acaba sendo uma oportunidade para o eleitor conhecer melhor quem pretende administrar a sua cidade. A televisão, como meio de comunicação de massa, exerce um papel crucial nesse processo, já que chega a casa, aos celulares e aos computadores de milhares de pessoas. E assim, leva a população informações relevantes e imparciais, fortalecendo a democracia e a escolha consciente do eleitor" Bruno Dalvi - Editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES

Confira na íntegra a nota do candidato Ferraço:

"Estou avaliando minha participação no debate promovido pela TV Gazeta, pois reconheço a abrangência e importância do canal e a relevância de dialogar com a população.

Infelizmente, temos observado que muitos debates têm se transformado em verdadeiros circos, onde o foco se desloca para ataques pessoais e desqualificação dos adversários. Essa prática desrespeita os eleitores e desvirtua o objetivo maior de discutir ideias e propostas que realmente beneficiarão nosso município e seus moradores.

Reiteramos nosso elevado respeito pela TV Gazeta e por todos os seus profissionais, e desejamos que o ambiente político seja capaz de recobrar o necessário respeito e civilidade", informou.

Confira quais são as regras do debate:

1- Critério de participação

Os debates acontecem com os candidatos a prefeito de Linhares e de Cachoeiro de Itapemirim que pertencem a partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme preconiza a Lei 9.504/97, e que não tenham impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum, para participar presencialmente. Não será admitida participações que não sejam presenciais.

O debate será dividido em quatro blocos:

1º bloco: perguntas com tema livre

2º bloco: perguntas com tema determinado

3° bloco: perguntas com tema livre

4º bloco: perguntas com tema determinado e Considerações Finais

2. Ordem das perguntas

A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada na reunião desta quinta-feira (12). Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer 1 (uma) pergunta.

Nos dois primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder apenas 1 (uma) vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos dois blocos seguintes de perguntas, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 (duas) perguntas.

Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado.

Os candidatos fazem pergunta, resposta, réplica e tréplica. E em seguida, tem as considerações finais.

3. Blocos com tema livre

Nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar.

Os candidatos fazem pergunta, resposta, réplica e tréplica.

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

4. Blocos com tema determinado

Nos blocos de tema determinado, a produção do programa vai escolher 20 temas que estarão em uma urna, no estúdio. Desses, apenas 10 serão escolhidos, por sorteio, durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez.

O mediador sorteia o tema sobre o qual será feita a pergunta de um candidato a outro.

O candidato que irá fazer a pergunta (sorteado anteriormente) é avisado pelo mediador e escolhe a quem vai perguntar.

Os tempos de participação dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos.

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar, de acordo com o sorteio realizado – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

5. Candidato ausente

Se algum candidato convidado faltar ao debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria a pergunta, seu lugar poderá ser mostrado com mais destaque e o mediador poderá lembrar que ele não compareceu ao debate.

Na primeira rodada de tema livre, e somente nela, os candidatos presentes, se quiserem, antes de escolher o candidato a quem farão a pergunta, poderão fazer, em 30 (trinta) segundos, a pergunta que fariam ao candidato que se ausentou. Depois de feita a pergunta, escolhem um candidato presente e segue-se a mecânica já descrita acima.

Em nenhuma hipótese a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ao candidato ausente. Se isto ocorrer, sua palavra será cortada imediatamente.

6. Direito de resposta

Os candidatos que se sentirem ofendidos pelas declarações dos adversários poderão solicitar direito de resposta. A organização do debate irá analisar o pedido e poderá conceder 1 (um) minuto ao candidato que se sentiu ofendido para que ele responda às ofensas.

Caso ainda haja oportunidade de resposta, réplica ou tréplica do candidato que se sentir ofendido, a TV Gazeta não concederá tempo adicional para exercício do direito de resposta.

Eleições 2024

Detalhe da urna eletrônica Crédito: Divulgação

As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com segundo turno marcado para 27 de outubro, se necessário. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios do país.