Giro político: 'Votando sem pedir favor nenhum', diz Theodorico sobre governo

"Não discutimos isso. Só a boa convivência política, entendimento pensando em Guarapari", afirmou à reportagem de A Gazeta .

Theodorico já se disse independente em relação ao governo Casagrande. Nunca foi, de fato, oposição. Passou boa parte dos últimos meses apenas do lado de fora do plenário, sem votar nem contra nem a favor do governo. "Estou na base, filiamos o Euclério", lembrou.