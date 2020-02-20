Giro político: 'Votando sem pedir favor nenhum', diz Theodorico sobre governo

O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que já esteve mais distante do Palácio Anchieta, marcou presença no gabinete do governador Renato Casagrande (PSB) na última terça-feira (18).
Chegou ladeado por Edson Magalhães, prefeito de Guarapari. Na cidade, o PSB tem Gedson Merízio como pré-candidato, mas a velha raposa de Cachoeiro de Itapemirim diz que a conversa passou longe das eleições 2020.
"Não discutimos isso. Só a boa convivência política, entendimento pensando em Guarapari", afirmou à reportagem de A Gazeta.
FILIAÇÃO DE ALIADO DO GOVERNO
Mais tarde, naquele mesmo dia, Theodorico filiou o também deputado Euclério Sampaio, até então sem partido, ao DEM. O evento contou com figuras de peso do governo estadual, os secretários da Davi Diniz e Tyago Hoffmann.
"Sempre estive independente, mas me considero na base do governo, votando sem pedir favor nenhum"
Theodorico já se disse independente em relação ao governo Casagrande. Nunca foi, de fato, oposição. Passou boa parte dos últimos meses apenas do lado de fora do plenário, sem votar nem contra nem a favor do governo. "Estou na base, filiamos o Euclério", lembrou.