STF tem maioria para derrubar lei do ES que libera armas a vigias

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria de votos para declarar inconstitucional uma lei do Espírito Santo que "reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de arma" a vigilantes e seguranças no Estado. A avaliação é a de que o Estado não tem competência para legislar sobre o tema e ainda baixou normativa contrária às regulamentações federais sobre o tema.

"A legislação impugnada encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por não deter o ente estadual competência para legislar acerca da matéria, a qual está reservada privativamente à União. Ademais, a lei estadual contraria a disciplina federal sobre o assunto, pois o Estatuto do Desarmamento não confere porte de armas a tais agentes", anotou o relator, ministro Dias Toffoli

Até o momento, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, além da ministra Cármen Lúcia, votaram junto com Toffoli, para derrubar a norma capixaba O julgamento teve início no último dia 29 e tem previsão de terminar nesta segunda-feira (8), às 23h59.

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O texto final do projeto, de autoria do então deputado estadual Rafael Favatto (Patriota), havia passado pela aprovação das comissões de Cidadania, de Justiça e Segurança e de Finanças da Ales no mesmo dia em que foi aprovado em plenário.

A lei capixaba, porém, foi questionada pela Advocacia-Geral da União, que levou o caso ao STF. De acordo com o órgão, a lei estadual viola o Estatuto do Desarmamento, que estabelece que o porte de arma de fogo deve ser restrito apenas a empresas e instituições de segurança. Dessa forma, o uso de arma para vigilantes ficaria restrito apenas ao período de serviço.

Em seu voto, o relator Dias Toffoli destacou os inúmeros precedentes da Corte no sentido que Estados e municípios "não são competentes para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo para além das hipóteses previstas na legislação federal vigente, visto que cabe à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito"

Toffoli apontou como, diferente do que prevê a lei estadual, o Estatuto do Desarmamento não conferiu diretamente a vigilantes e seguranças vinculados a empresas privadas autorização para o porte de armas.