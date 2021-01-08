Servidores da Prefeitura de Cariacica voltam ao trabalho presencial

Servidores retomarão trabalho presencial na próxima segunda-feira (11). Metade já havia voltado em agosto de 2020 Crédito: Vitor Jubini

pandemia de Covid-19 não acabou, mas os servidores que atuam na administração direta da Prefeitura de Cariacica devem retornar ao trabalho presencial a partir da próxima segunda-feira (11). A medida foi publicada pela Secretaria Municipal de Gestão no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (08). Os casos de grupo de risco deverão ser avaliados por cada chefia.

De acordo com a prefeitura, o modelo home office foi adotado na administração pública municipal desde março do ano passado, quando todos os funcionários passaram a trabalhar de casa. Em agosto, no entanto, houve o retorno de 50% das equipes de cada secretaria para o regime presencial. A outra metade foi convocada para retornar na segunda-feira.

A secretaria afirma que a convocação tem como objetivo estabelecer um "um diálogo entre o novo gestor e os servidores diretos" para que os servidores tomem conhecimento das "novas métricas e objetivos de cada secretaria, bem como o que se espera de entrega de cada servidor em prol do município".

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O Espírito Santo tem sofrido com o aumento de casos de coronavírus nas últimas semanas. Cariacica acumula mais de 21 mil casos de pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Destes, 619 perderam a vida.

Para frear a contaminação nesse retorno, a prefeitura afirma que adotou medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscara, abertura das janelas nos prédios da administração e disponibilização de álcool em gel nas mesas e em dispensers em pontos estratégicos da prefeitura.