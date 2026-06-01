Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço do fim da 6x1

Dois dos três senadores do Espírito Santo assinam uma proposta de emenda à Constituição que flexibiliza os contratos trabalhistas, como oposição à PEC do fim da escala 6x1 aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (28). Marcos do Val (Avante) e Magno Malta (PL) estão entre os 40 parlamentares que endossam a nova proposta, que prevê acordo por horas trabalhadas entre funcionários e empregadores.





Protocolada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), a PEC 12/2026 é apontada como uma alternativa no Senado, onde o texto aprovado na Câmara deve encontrar resistências. Enquanto a PEC costurada por governistas ainda não foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta da oposição foi despachada para a CCJ menos de 24 horas após ser protocolada.





Além dessas duas, outra PEC de autoria de Paulo Paim (PT-RS) também vai estar em debate. O texto já passou pela CCJ e aguarda deliberação do plenário desde dezembro do ano passado.





Para ser aceita, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores. Até o momento, 40 nomes já registraram endosso. Entre os favoráveis à proposta 12/2026 estão parlamentares de 10 partidos: PL, PP, Republicanos, Avante, Novo, PSD, PSDB, MDB, União Brasil e Podemos.





O movimento da oposição contra a PEC que cria dois dias de folga semanais e reduz a jornada semanal para 40 horas semanais é visto como uma tentativa de impedir o avanço da proposta no Senado. O fim da escala 6X1 é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição em outubro.