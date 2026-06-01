Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço do fim da 6x1

Dois dos três senadores do Espírito Santo assinam uma proposta de emenda à Constituição que flexibiliza os contratos trabalhistas, como oposição à PEC do fim da escala 6x1 aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (28). Marcos do Val (Avante) e Magno Malta (PL) estão entre os 40 parlamentares que endossam a nova proposta, que prevê acordo por horas trabalhadas entre funcionários e empregadores.
Protocolada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), a PEC 12/2026 é apontada como uma alternativa no Senado, onde o texto aprovado na Câmara deve encontrar resistências. Enquanto a PEC costurada por governistas ainda não foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta da oposição foi despachada para a CCJ menos de 24 horas após ser protocolada.
Além dessas duas, outra PEC de autoria de Paulo Paim (PT-RS) também vai estar em debate. O texto já passou pela CCJ e aguarda deliberação do plenário desde dezembro do ano passado.
Para ser aceita, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores. Até o momento, 40 nomes já registraram endosso. Entre os favoráveis à proposta 12/2026 estão parlamentares de 10 partidos: PL, PP, Republicanos, Avante, Novo, PSD, PSDB, MDB, União Brasil e Podemos.
O movimento da oposição contra a PEC que cria dois dias de folga semanais e reduz a jornada semanal para 40 horas semanais é visto como uma tentativa de impedir o avanço da proposta no Senado. O fim da escala 6X1 é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição em outubro.
De acordo com a nova PEC, o objetivo é permitir que os empregados escolham entre seguir sob as regras da CLT ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. Isso daria aos trabalhadores a opção de ajustar sua jornada de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais e profissionais.
Os signatários defendem que benefícios como férias, décimo terceiro salário e FGTS sejam calculados proporcionalmente à carga horária exercida no regime flexível.
Para Marcos do Val, a proposta de emenda à Constituição assinada por ele tem o propósito de "debater esse assunto com a sociedade".
"A assinatura de um parlamentar tem uma função inicial e regimental: permitir que a proposta seja formalmente apresentada e possa iniciar sua tramitação no Senado Federal", disse o senador, em nota enviada a A Gazeta (leia na íntegra ao fim da matéria). "Permite que a proposta tramite, seja discutida, analisada pelas comissões competentes, receba emendas, sugestões, aperfeiçoamentos e contribuições da sociedade durante todo o processo legislativo."
Do Val, no entanto, não esclareceu seu pocionamento a respeito da flexibilização sugerida pela PEC. "Assinatura e voto são atos distintos. A aprovação ou rejeição de uma PEC somente ocorre após sua tramitação regular, incluindo pareceres técnicos, debates, deliberações e votação em dois turnos pelo Plenário do Senado Federal. Portanto, a assinatura para viabilizar a tramitação de uma proposta não pode ser interpretada como voto favorável ou contrário ao seu conteúdo", comentou.
O senador Magno Malta disse que a PEC busca flexibilizar as relações de trabalho, sem alterar os limites constitucionais da jornada. "A proposta trata da possibilidade de contratação com remuneração proporcional às horas efetivamente trabalhadas, preservando os direitos assegurados pela legislação vigente", disse, em nota (leia a íntegra ao fim da matéria).
"Escala 7X0"
A PEC 12/2026 vem sendo amplamente criticada pela base governista e por parlamentares de esquerda. Alguns afirmam que a medida poderia criar modelos de jornada em que o trabalhador não teria direito a folga semanal.
A deputada federal Erika Hilton (Psol) usou as redes sociais para atacar a proposta, direcionando a crítica ao senador Flávio Bolsonaro (PL), um dos signatários da PEC e pré-candidato à presidência da República.
“O senador Flávio Bolsonaro e seus aliados apresentaram uma PEC no Senado que acaba com a CLT e cria a escala 7×0”, escreveu.
Já os defensores da medida argumentam que a mudança daria mais autonomia para os trabalhadores decidirem sua jornada de trabalho e remuneração, permitindo que adaptem suas rotinas às demandas do mercado. Pela proposta, as negociações individuais entre empregado e patrão estariam acima de convenções coletivas.
“É garantida a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo individual, convenção coletiva de trabalho ou livre pactuação contratual direta entre empregado e empregador, inclusive por hora trabalhada, prevalecendo o disposto em contrato individual de trabalho sobre os instrumentos de negociação coletiva”, diz a matéria.
Votação em dois turnos
A expectativa de governistas é que a PEC do fim da escala 6X1 seja aprovada até o fim de junho, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho.
Por se tratar de uma emenda à Constituição, a proposta agora precisa ser aprovada em dois turnos de votação no Senado e contar com, no mínimo, 49 votos favoráveis dos 81 senadores.
Caso o Senado altere o texto aprovado pelos deputados, a PEC retorna à Câmara para uma nova rodada de votação. Já se for aprovada sem modificações, a emenda é promulgada pelo Congresso Nacional, sem necessidade de sanção presidencial.
[Nota à imprensa]
Leia íntegra do comunicado de Marcos do Val
Sobre informações divulgadas por parte da imprensa a respeito da minha assinatura na PEC nº 12/2026, considero importante esclarecer alguns pontos à sociedade.
No caso específico da PEC 12/2026, a assinatura de um parlamentar tem uma função inicial e regimental: permitir que a proposta seja formalmente apresentada e possa iniciar sua tramitação no Senado Federal.
Uma Proposta de Emenda à Constituição exige um número mínimo de assinaturas para ser protocolada. Sem esse apoio inicial, a matéria sequer pode ser debatida pelo Parlamento.
A assinatura permite que a proposta tramite, seja discutida, analisada pelas comissões competentes, receba emendas, sugestões, aperfeiçoamentos e contribuições da sociedade durante todo o processo legislativo.
É importante destacar que assinatura e voto são atos distintos.
A aprovação ou rejeição de uma PEC somente ocorre após sua tramitação regular, incluindo pareceres técnicos, debates, deliberações e votação em dois turnos pelo Plenário do Senado Federal.
Portanto, a assinatura para viabilizar a tramitação de uma proposta não pode ser interpretada como voto favorável ou contrário ao seu conteúdo.
Minha posição sempre foi a de que temas relevantes para milhões de trabalhadores brasileiros devem ser amplamente debatidos pela sociedade e pelo Congresso Nacional, permitindo que todos os setores envolvidos sejam ouvidos antes de qualquer decisão definitiva.
A posição final de qualquer parlamentar sobre o mérito de uma proposta constitucional somente se materializa no momento da votação em Plenário.
Dessa forma, é incorreto afirmar que a assinatura para protocolização de uma PEC representa voto contrário ou favorável à matéria.
Senador Marcos do Val
[Nota à imprensa]
Leia íntegra da nota de Magno Malta
A PEC foi encabeçada pelo senador Rogério Marinho, nosso líder da oposição no Senado, e eu sou um dos signatários da proposta.
O texto busca flexibilizar as relações de trabalho por meio de acordos entre empregado e empregador, sem alterar os limites constitucionais da jornada de trabalho.
Ao contrário do que tem sido divulgado por adversários políticos nas redes sociais, a PEC não cria qualquer modelo de escala "7x0". A proposta trata da possibilidade de contratação com remuneração proporcional às horas efetivamente trabalhadas, preservando os direitos assegurados pela legislação vigente
Senador Magno Malta (PL-ES)
Atualização
O texto foi atualizado com nota enviada pelo senador Magno Malta.