Segundo turno: Casagrande será entrevistado pela TV Gazeta nesta segunda

Candidato será o primeiro a ser entrevistado por Rafaela Marquezini durante o ES1 nos estúdios da Rede Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 09:13

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 09:13

Renato Casagrande, candidato ao Governo do ES
Renato Casagrande, candidato ao Governo do ES Crédito: Fernando Madeira
Os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo começam a ser entrevistados pela TV Gazeta nesta semana. Nesta segunda-feira (17), a conversa será com Renato Casagrande (PSB) que tenta se manter no cargo de governador por mais quatro anos.
As entrevistas serão ao vivo no ES1, que vai ao ar a partir das 11h45, e serão conduzidas pela jornalista e apresentadora Rafaela Marquezini direto dos estúdios da TV Gazeta, em Vitória.  Na terça-feira (18) é a vez do candidato Carlos Manato (PL) ser entrevistado também no ES1.
Cada um dos candidatos terá direito a 25 minutos de entrevista. As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por um sorteio realizado em 10 de outubro com representantes dos partidos.
A conversa com cada candidato será transmitida por TV Gazeta, g1 e Globoplay. As íntegras de todas as entrevistas também ficarão disponíveis no g1.

