Ronaldo Gonçalves de Sousa é empossado na presidência do TJES

O desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa tomou posse nesta quinta-feira (12) como presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) citando inteligência artificial - uma de suas metas é implantar essa nova tecnologia no Judiciário capixaba - enxugamento da máquina pública e uma crítica ao aumento da demanda do Judiciário que, segundo ele, o orçamento público não faz frente.
"Temos 69 comarcas", lembrou, no discurso, apontando o aumento do número de comarcas ao longo do tempo como um dos fatores que ampliam as despesas. O desembargador já havia dito a A Gazeta que pode integrar algumas das comarcas do Estado, o que está em estudo.
Em entrevista após a solenidade, Sousa afirmou que pode pedir suplementação orçamentária ao governo do Estado caso seja necessário. Ele também disse que "o Judiciário não está parado", em referência às críticas que o Poder sofre. Sousa substitui o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama na presidência da Corte.
O governador Renato Casagrande (PSB) e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) estiveram presentes na posse, que aconteceu no Salão Pleno da Corte. Também participaram outras autoridades, entre eles o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania).