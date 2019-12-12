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Judiciário estadual

Ronaldo Gonçalves de Sousa é empossado na presidência do TJES

Desembargador assumiu posto em cerimônia nesta quinta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 19:43

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 19:43

Posse do desembargador Ronaldo Sousa Gonçalves (de bigode) como presidente do TJES Crédito: Carlos Alberto Silva
O desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa tomou posse nesta quinta-feira (12) como presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) citando inteligência artificial - uma de suas metas é implantar essa nova tecnologia no Judiciário capixaba - enxugamento da máquina pública e uma crítica ao aumento da demanda do Judiciário que, segundo ele, o orçamento público não faz frente.
"Temos 69 comarcas", lembrou, no discurso, apontando o aumento do número de comarcas ao longo do tempo como um dos fatores que ampliam as despesas. O desembargador já havia dito a A Gazeta que pode integrar algumas das comarcas do Estado, o que está em estudo. 
Em entrevista após a solenidade, Sousa afirmou que pode pedir suplementação orçamentária ao governo do Estado caso seja necessário. Ele também disse que "o Judiciário não está parado", em referência às críticas que o Poder sofre. Sousa substitui o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama na presidência da Corte.
O governador Renato Casagrande (PSB) e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) estiveram presentes na posse, que aconteceu no Salão Pleno da Corte. Também participaram outras autoridades, entre eles o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania).

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