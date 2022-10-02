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Eleições 2022

Renato Casagrande vota em Vitória: "Minha expectativa é positiva"

Em seu local de votação, candidato foi cumprimentado por apoiadores e falou sobre as expectativas em relação ao resultado. Ele chegou para votar com a família e aliados

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 out 2022 às 11:31
Renato Casagrande votou no Colégio São Domingos, em Bento Ferreira, na Capital
Quem também acompanhou o voto do governador foi a filha Mila Casagrande, além do neto Cauan, que moram em Brasília Crédito: Carlos Alberto
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, candidato à reeleição, chegou às 11h08 deste domingo (02) ao Colégio São Domingos, em Bento Ferreira, na Capital, acompanhado da família, do candidato a vice, Ricardo Ferraço, e da candidata ao Senado, Rose de Freitas.
Em seu local de votação, Casagrande foi cumprimentado por apoiadores e falou sobre as expectativas em relação ao resultado. Por conta de uma longa fila registrada no local, o governador registrou voto somente após uma hora de espera na fila com outros eleitores.
"Minha expectativa é muito positiva pela campanha que nós fizemos, eu, Ricardo, Rose, e toda a linha de frente partidária, pela nossa história. Cuidamos da nossa campanha sem nenhuma agressão a outro candidato. Para nós, ter chegado aqui, nesse formato, com esse tamanho nas pesquisas, é algo muito positivo. Agora, estamos nas mãos da população capixaba."
Quem também acompanhou o voto do governador foi a filha Mila Casagrande, além do neto Cauan, que moram em Brasília e desembarcaram no Espírito Santo neste domingo.
Governador do Espírito Santo pela segunda vez, Casagrande busca o seu terceiro mandato pelo PSB, partido em que está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80. A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.

O Governador Renato Casagrande vota ao lado da esposa Virginia, a senadora Rose, e seu vice Ricardo Ferraço

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