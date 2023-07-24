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Prefeito de Vitória anuncia reajuste para servidores nesta terça, 25

Aumento para servidores já havia sido prometido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), no último dia 12, quando prestou contas dos seis primeiros meses de 2023 em sessão especial da Câmara de Vereadores

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 17:07

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

24 jul 2023 às 17:07
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os servidores de Vitória vão receber reajuste linear em seus salários. O índice e a data de validade do aumento serão anunciados pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (25), às 15h30. O anúncio será feito em coletiva de imprensa na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Vitória.
Para ter validade, o reajuste ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vitória. Se for remetido ainda nesta terça-feira ao Legislativo municipal, os vereadores precisarão convocar sessão extra para votar a matéria ainda esta semana.
A promessa de conceder reajuste a todos os servidores  municipais já havia sido feita por Pazolini no último dia 12, quando prestou contas dos seis primeiros meses de 2023 em sessão especial da Câmara de Vereadores.
Prefeito de Vitória anuncia reajuste para servidores nesta terça, 25

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