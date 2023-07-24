Os servidores de Vitória vão receber reajuste linear em seus salários. O índice e a data de validade do aumento serão anunciados pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (25), às 15h30. O anúncio será feito em coletiva de imprensa na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Vitória.
Para ter validade, o reajuste ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vitória. Se for remetido ainda nesta terça-feira ao Legislativo municipal, os vereadores precisarão convocar sessão extra para votar a matéria ainda esta semana.
A promessa de conceder reajuste a todos os servidores municipais já havia sido feita por Pazolini no último dia 12, quando prestou contas dos seis primeiros meses de 2023 em sessão especial da Câmara de Vereadores.
Prefeito de Vitória anuncia reajuste para servidores nesta terça, 25