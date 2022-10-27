Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Plano estratégico

Polícia do ES reforça segurança para o 2° turno das Eleições 2022

Mais de 7.300 agentes de diversas forças de segurança estarão de prontidão. O monitoramento terá início neste sábado (29) e se estenderá até a noite de domingo (30), com o objetivo de garantir a ordem e evitar transtornos

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 14:04
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Giroflex ligado em viatura policial Crédito: Fernando Madeira
Ao todo, 7.326 agentes vão atuar na segurança do 2º turno das eleições. Assim como ocorreu no primeiro turno, diversos órgãos vão atuar de forma integrada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou nesta quinta-feira (27) o Plano Estratégico de Segurança para o 2º turno das Eleições 2022, com o objetivo de coordenar as ações no fim de semana das eleições.
Será instaurado o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que vai dar início à operação de forma virtual neste sábado (29) e de forma presencial no domingo (30). Por meio do CICCE, os órgãos de segurança farão o monitoramento de todo o Estado em tempo real, coordenando e executando as atividades operacionais, para garantir a ordem e evitar transtornos.
Polícia do ES reforça segurança para o 2º turno das Eleições 2022
Os dados serão monitorados por meio de um painel de indicadores, a partir do qual serão compiladas as informações que vão direcionar a tomada de decisões. O monitoramento terá início no sábado, com o objetivo de garantir a segurança em dois eventos político-partidários previstos para este dia.
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contará com efetivo de 5.992 policiais militares e 975 viaturas, que farão o policiamento ostensivo nos locais de votação e de apuração, bem como em outros locais onde a presença policial se fizer necessária. Os policiais militares também serão responsáveis pela confecção de Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), quando couber. O policiamento ostensivo contará com o apoio de 318 agentes das Guardas Municipais.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contará com o efetivo de 173 policiais rodoviários federais e 56 viaturas, que vão patrulhar Rodovias Federais e manter um regime de prontidão para eventuais acionamentos.
Já a Polícia Federal (PF) vai atuar com 150 policiais nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, além de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, recebendo as ocorrências encaminhadas pelas equipes da PMES, da PRF e das Guardas Municipais.
Nos 71 municípios onde não há unidades da Polícia Federal, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) será a responsável por receber as ocorrências e realizar autuações em flagrante, com um efetivo de 460 policiais civis.
O Corpo de Bombeiros vai disponibilizar efetivo de 222 bombeiros e 48 viaturas, que vão realizar atendimentos emergenciais, socorros de urgência e manter a prontidão para outros eventuais acionamentos.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Debate da TV Gazeta: como ver último confronto entre Casagrande e Manato

2º turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES

Cinco metas que Manato e Casagrande prometem cumprir no ES até 2026

Como os candidatos se preparam para os debates?

Compare as propostas de Lula e Bolsonaro para a Presidência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sesp Polícia Federal Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados