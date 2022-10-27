Polícia do ES reforça segurança para o 2° turno das Eleições 2022

Giroflex ligado em viatura policial Crédito: Fernando Madeira

Ao todo, 7.326 agentes vão atuar na segurança do 2º turno das eleições. Assim como ocorreu no primeiro turno, diversos órgãos vão atuar de forma integrada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou nesta quinta-feira (27) o Plano Estratégico de Segurança para o 2º turno das Eleições 2022, com o objetivo de coordenar as ações no fim de semana das eleições.

Será instaurado o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que vai dar início à operação de forma virtual neste sábado (29) e de forma presencial no domingo (30). Por meio do CICCE, os órgãos de segurança farão o monitoramento de todo o Estado em tempo real, coordenando e executando as atividades operacionais, para garantir a ordem e evitar transtornos.

Your browser does not support the audio element. Polícia do ES reforça segurança para o 2º turno das Eleições 2022

Os dados serão monitorados por meio de um painel de indicadores, a partir do qual serão compiladas as informações que vão direcionar a tomada de decisões. O monitoramento terá início no sábado, com o objetivo de garantir a segurança em dois eventos político-partidários previstos para este dia.

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) contará com efetivo de 5.992 policiais militares e 975 viaturas, que farão o policiamento ostensivo nos locais de votação e de apuração, bem como em outros locais onde a presença policial se fizer necessária. Os policiais militares também serão responsáveis pela confecção de Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), quando couber. O policiamento ostensivo contará com o apoio de 318 agentes das Guardas Municipais.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) contará com o efetivo de 173 policiais rodoviários federais e 56 viaturas, que vão patrulhar Rodovias Federais e manter um regime de prontidão para eventuais acionamentos.

Já a Polícia Federal (PF) vai atuar com 150 policiais nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, além de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, recebendo as ocorrências encaminhadas pelas equipes da PMES, da PRF e das Guardas Municipais.

Nos 71 municípios onde não há unidades da Polícia Federal , a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) será a responsável por receber as ocorrências e realizar autuações em flagrante, com um efetivo de 460 policiais civis.