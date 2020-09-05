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Após PEC da reeleição

Podemos vai abrir processo para expulsar senadora Rose de Freitas

Partido é contrário à reeleição de presidentes do Senado e da Câmara, mas senadora, que é aliada de Davi Alcolumbre (DEM), protocolou PEC que permite o segundo mandato consecutivo nos comandos das Casas

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 21:09
Rose de Freitas durante sessão virtual no Senado
Rose de Freitas durante sessão virtual do Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Líder do Podemos no Senado, o senador Álvaro Dias informou, por meio de nota, nesta sexta-feira (04), que o partido vai iniciar um processo de expulsão da senadora Rose de Freitas da agremiação. A nota, de acordo com a assessoria de imprensa do Podemos, é endossada pela Executiva nacional.
O partido é contrário à reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, entretanto a parlamentar do Espírito Santo apresentou, na última quinta (03), Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para permitir que os chefes das Casas possam tentar se reeleger. O Senado é comandado por Davi Alcolumbre (DEM-AP) e a Câmara, por Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Segundo Dias, pedidos de expulsão da senadora foram protocolados pela deputada federal Patrícia Ferraz (Podemos-AP) e pelo vereador de Itápolis Ricardo Negrão (Podemos-SP). Na sessão da última quinta-feira, o senador havia lido uma nota  que expressava posicionamento contrário do partido à reeleição de presidentes no Congresso Nacional.
"Ferraz e Negrão justificam que Rose de Freitas desrespeitou as normas estatutárias; agiu sem ética e fidelidade partidária ao praticar ato de pré-campanha (em relação à eleição à presidência do Senado); e desrespeitou a deliberação e os interesses tomados pelo partido", registra a nota. Outros pedidos de expulsão da senadora estão chegando ao partido, diz ainda o texto, publicado no site de Alvaro Dias.
Ao site "O Antagonista", Rose disse nesta sexta que considera o posicionamento contrário à PEC da reeleição uma postura de Alvaro Dias e não do Podemos. Ela negou que esteja atuando para beneficiar Alcolumbre.
A reportagem entrou em contato com a assessoria da senadora Rose de Freitas, mas até a publicação deste texto não houve retorno.

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