Podemos vai abrir processo para expulsar senadora Rose de Freitas

"Ferraz e Negrão justificam que Rose de Freitas desrespeitou as normas estatutárias; agiu sem ética e fidelidade partidária ao praticar ato de pré-campanha (em relação à eleição à presidência do Senado); e desrespeitou a deliberação e os interesses tomados pelo partido", registra a nota. Outros pedidos de expulsão da senadora estão chegando ao partido, diz ainda o texto, publicado no site de Alvaro Dias.