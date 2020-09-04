Podemos contraria Rose de Freitas e diz ser contra reeleição de Alcolumbre

Senadora Rose de Freitas durante sessão virtual do Senado Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

A mudança seria necessária, pois, atualmente, a Constituição proíbe a recondução de um parlamentar para o mesmo cargo na mesma legislatura.

"Por bons e grandes que sejam os dirigentes, melhor é a República, maior é o Congresso! Ainda que se reconheçam seus méritos e conquistas, a reeleição indefinida apequena as Casas do Congresso, como instituições, e desvaloriza os seus membros, como se não fossem todos pares e não houvesse capazes e preparados para a direção das Casas", diz a nota.

O documento diz ainda que "a alteração das regras do jogo, assim como a sua casuística reinterpretação, para o favorecimento de quem está no poder é medida que se dissocia do espírito republicano que deve nortear a nossa política, com medidas como essas não podemos concordar."

A nota foi lida durante sessão do Senado pelo líder da sigla no Senado, Alvaro Dias (PR).