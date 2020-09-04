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Senadora propôs PEC

Podemos contraria Rose de Freitas e diz ser contra reeleição de Alcolumbre

Senadora do ES apresentou proposta para mudar a Constituição e, assim, permitir a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado, mas partido não apoia

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 07:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 07:37
Senadora Rose de Freitas durante sessão virtual do Senado
Senadora Rose de Freitas durante sessão virtual do Senado Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Após a senadora Rose de Freitas apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para permitir a reeleição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o Podemos  partido da parlamentar  divulgou uma nota com posicionamento contrário à possibilidade. O documento é assinado pela Presidência da sigla e lideranças no Congresso.
A mudança seria necessária, pois, atualmente, a Constituição proíbe a recondução de um parlamentar para o mesmo cargo na mesma legislatura.
"Por bons e grandes que sejam os dirigentes, melhor é a República, maior é o Congresso! Ainda que se reconheçam seus méritos e conquistas, a reeleição indefinida apequena as Casas do Congresso, como instituições, e desvaloriza os seus membros, como se não fossem todos pares e não houvesse capazes e preparados para a direção das Casas", diz a nota.
O documento diz ainda que "a alteração das regras do jogo, assim como a sua casuística reinterpretação, para o favorecimento de quem está no poder é medida que se dissocia do espírito republicano que deve nortear a nossa política, com medidas como essas não podemos concordar."
A nota foi lida durante sessão do Senado pelo líder da sigla no Senado, Alvaro Dias (PR).
O parlamentar afirmou que o partido não assume posição contra ninguém, nem contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e "muito menos" contra Alcolumbre. "Estamos ao lado da Constituição, da postura republicana e da tese de alternância no Poder."

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