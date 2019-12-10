Marcos Venicio Moreira Andrade é acusado de matar Gerson Camata Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Marcos Venício, conhecido como Marquinho, foi assessor de Camata e o acusava de ser o culpado para que ele tivesse R$ 60 mil bloqueados pela Justiça em sua conta bancária. Ele confessou que matou o ex-governador , em 26 de dezembro de 2018, na Praia do Canto, em Vitória.

A estratégia da defesa, além do pedido de liberdade, é tentar anular a pronúncia do juiz, uma decisão em que o magistrado narra os fatos para serem levados para a análise dos jurados. Segundo o advogado do réu, Homero Mafra, o juiz não foi "comedido" ao negar um pedido de liberdade anterior, e o linguajar usado poderia influenciar na decisão que será tomada pelo júri. Nesta parte do processo, lembra a defesa, o juiz não deve entrar no mérito se o réu é culpado ou não.

Caso a decisão seja anulada, uma nova pronúncia deverá ser realizada, o que pode prolongar o julgamento de Marcos Venicio. Esta medida pode influenciar, futuramente, na liberdade do ex-assessor, uma vez que a defesa pode alegar que ele não pode ficar por tanto tempo preso sem receber uma sentença. O recurso será analisado na 1ª Vara Criminal de Vitória.

RELEMBRE O CASO

Marcos Venicio foi preso no dia 26 de dezembro de 2018, acusado de ter matado o ex-governador Gerson Camata na Rua Joaquim Lyrio, na Praia do Canto, em Vitória. Camata foi abordado por ele e, após uma breve discussão, recebeu um tiro que o atingiu no ombro, comprometendo órgãos vitais.

Your browser does not support the audio element. Justiça volta a julgar liberdade do assassino de Camata nesta quarta