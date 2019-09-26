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Leonel Ximenes

Rita homenageia Gerson Camata: "Como você faz falta, meu amor"

O ex-senador Gerson Camata foi assassinado há nove meses na Praia do Canto pelo seu ex-assessor Marcos Venício Andrade, que está preso

Públicado em 

26 set 2019 às 12:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Foto postada por Rita nas redes sociais. Crédito: Reprodução/Facebook
A ex-deputada federal Rita Camata homenageou seu falecido marido, o ex-senador Gerson Camata, assassinado há exatos nove meses (26 de dezembro de 2018) na Praia do Canto pelo seu ex-assessor Marcos Venício Andrade, que está preso.
No Facebok, Rita publica uma foto do casal e diz que, apesar da dor e da saudade que sente, confia na Justiça. E finaliza com uma citação bíblica: "Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos".
O texto que Rita postou:
Nove meses de dor e saudade, ainda tentando aceitar a sua ausência. Seu bom humor, suas piadas, sua maneira alegre e leve de ser são lembrados todos os dias. Como você faz falta meu amor. Ganhamos o Enrico, Rafaella cresce linda e saudável, sabemos que você está olhando por nós. É muito difícil viver sem você, mesmo com filhos, netos, família e amigos. Espero que a justiça não tarde. Teremos sempre o seu exemplo e legado. Os dias passam lentos, a sua ausência machuca, mas eu confio na chegada da justiça. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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