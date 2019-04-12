Vídeo mostra que morte de Gerson Camata foi premeditada, diz acusação

vídeo de câmera de segurança mostra os últimos instantes de vida do ex-governador assassinado em dezembro do ano passado na Praia do Canto, Vitória. As imagens contêm parte da cena da conversa entre o político e o ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade, preso pouco depois de dar o tiro que matou Camata. Para a assistência da acusação contra o ex-assessor, as imagens reforçam a tese de que o crime foi premeditado. Umde câmera de segurança mostra os últimos instantes de vida do ex-governador Gerson Camata em dezembro do ano passado na, Vitória. As imagens contêm parte da cena da conversa entre o político e o ex-assessor, preso pouco depois de dar o tiro que matou Camata. Para a assistência da acusação contra o ex-assessor, as imagens reforçam a tese de que o crime foi premeditado.

O vídeo registrou até a queda de Gerson Camata na calçada após ser ferido. As imagens são fortes. Quem não quiser assistir a gravação abaixo, pode acompanhar a cronologia do crime por frames.

O VÍDEO





OS FRAMES

A câmera registra aperto de mão entre Gerson Camata e Cassinho Ayres , amigo e testemunha do crime:

Após conversar com o amigo, Gerson Camata caminha em direção à banca de jornal:

Marcos Venicio, caminha em direção à banca:

Marquinhos conversa com Camata, encobertos pelo toldo da banca. Em determinado momento, ele coloca a mão em objeto no bolso:

Marcos Venicio e Camata caminham na direção contrária à banca, conversando:





Em seguida, testemunhas ouvem o tiro e ficam assustadas:

Já baleado, Gerson Camata tenta correr para onde estava. Em seguida, ele cai e morre antes da chegada do socorro:

Para a assistência de acusação, representada pelos advogados da família de Gerson Camata, as imagens revelam que Marquinhos premeditou o crime. O vídeo foi colhido pela Polícia Civil, na fase de inquérito, de um dos estabelecimento próximos ao local do crime.

"Resta absolutamente clara a premeditação do crime. Afasta eventual tese no sentido de que ele repeliu injusta agressão ou de que ele agiu por forte emoção. Nada disso se configura quando analisamos o vídeo de forma detalhada. Ele chega com muita tranquilidade. É ele que vem atrás da vítima. Força uma discussão. A testemunha do crime fala que ele disse não concordar com o valor bloqueado. Em razão disso, desfere o disparo de arma de fogo", opinou o advogado Renan Sales.