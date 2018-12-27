Assassino de Gerson Camata foi preso dentro de loja na Praia do Canto

Em coletiva de imprensa realizada na noite desta quarta-feira (26), em Vitória, o governador Paulo Hartung e o secretário estadual de Segurança Pública do Espírito Santo falaram sobre o crime que vitimou o ex-governador Gerson Camata. Nylton Rodrigues disse que, após o crime, o ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade, de 66 anos, caminhou tranquilamente pelo bairro. Ele foi preso dentro de uma loja da Praia do Canto.
"Não acreditamos que tenha sido por acaso. O atirador estava com uma pistola calibre 380 no bolso, registrada no nome dele; este registro tinha a data vencida, estava irregular. Acreditamos que tenha sido premeditado, até mesmo pela tranquilidade e calma do ex-assessor", informou.
Paulo Hartung lamentou a morte de Camata e disse que recebeu a notícia enquanto participava da inauguração de uma nova base da Polícia Militar no Morro da Piedade, em Vitória. "A primeira reação foi esperar que a notícia seja falsa. Rapidamente Nylton me ligou e confirmou, para a nossa tristeza, essa informação. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, forjada na luta", disse.
De acordo com Nylton Rodrigues, a pistola utilizada por Marcos Venicio é característica por atravessar e transfixar o corpo da pessoa alvejada.
O atirador efetuou apenas um disparo, que entrou no ombro esquerdo, transfixou todo o corpo de Camata e saiu no ombro direito. Esse calibre tem a característica de transfixar; o disparo atingiu órgãos vitais
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