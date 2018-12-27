Assassino de Gerson Camata foi preso dentro de loja na Praia do Canto

Paulo Hartung lamentou a morte de Camata e disse que recebeu a notícia enquanto participava da inauguração de uma nova base dano, em Vitória. "A primeira reação foi esperar que a notícia seja falsa. Rapidamente Nylton me ligou e confirmou, para a nossa tristeza, essa informação. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, forjada na luta", disse.