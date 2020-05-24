Moro diz ao Fantástico que Bolsonaro não apoiou agenda anticorrupção

Sergio Moro, em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro falou com exclusividade ao Fantástico (TV Globo), um mês após ter deixado o governo. Segundo ele, faltou apoio do presidente Jair Bolsonaro no combate à corrupção. "Me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos.

O ex-ministro também falou sobre outros momentos em que não se sentiu bem trabalhando para Bolsonaro. Essas situações me geravam absoluto desconforto, disse Moro.

Rompido com Bolsonaro desde o dia 24 de abril, quando se demitiu do governo acusando o presidente de querer interferir politicamente na Polícia Federal, Moro também foi perguntado sobre a razão de ter ficado um ano e meio no cargo antes de fazer as denúncias. "Pelo que vi ali (na reunião), o contraditório não é muito fácil de ser realizado."