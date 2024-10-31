Foi mesário ou mesária no segundo turno das Eleições Municipais em 2024? Então você já pode solicitar a Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE), que pode ser feita através dos aplicativos e-Título ou Mesário, e também na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Pelo aplicativo do e-Título, basta fazer o login, acessar a aba “Mais opções” e, em seguida, selecionar a opção “Declaração de Trabalho Eleitoral”. Depois, é só escolher a eleição que trabalhou e clicar em “Emitir DTE”.
Pelo aplicativo ‘Mesário’, o login é feito através do número do CPF do eleitor ou com o número do Título de Eleitor. Depois, é necessário acessar a aba “Progresso”, que fica no menu inferior, e clicar em “Emitir DTE”, localizado no final da página.
A última opção é emitir a declaração no site do TSE. Basta acessar o portal, clicar na aba de serviços, que fica no menu lateral direito da página inicial, selecionar o item “Declaração de Trabalhos Eleitorais” e prosseguir com o preenchimento dos dados solicitados.
Mesários que atuaram no segundo turno já podem emitir declaração
Com a emissão da certidão, é possível verificar:
- Os dados da eleitora ou do eleitor;
- A função, o pleito e o turno para o qual foi nomeada ou nomeado;
- Os dias em que efetivamente compareceu;
- As atividades preparatórias e a conclusão de treinamento;
- O total de dias de folga a que tem direito.