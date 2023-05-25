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Atos golpistas

Marcos Do Val é repreendido em CPMI: "aqui não é delegacia de polícia não"

Presidente interino da comissão, Otto Alencar (PSD) disse que o parlamentar capixaba "não tem se comportado como senador"; veja o vídeo
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 mai 2023 às 14:09

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 14:09

Senador Marcos Do Val durante reunião da CPMI doa atos de 8 de janeiro
Senador Marcos Do Val durante reunião da CPMI doa atos de 8 de janeiro Crédito: Reprodução TV Senado
O senador capixaba Marcos Do Val (Podemos) causou confusão na primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.
Do Val tentou interromper a fala do senador Eduardo Girão (Novo-CE), teve o microfone cortado e ainda assim continuou impedido que Girão seguisse com seu pronunciamento. Ele foi repreendido pelo presidente interino da comissão, Otto Alencar (PSD).
“Senador, vossa excelência está sendo antiético interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu vossa excelência. Eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, aqui não é delegacia de polícia não. Vossa excelência se mantenha calado. Se comporte como senador, que vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui”, disse.
A fala de Alencar foi seguida por aplausos dos outros membros da CPMI presentes. O deputado Duarte Junior (PSB) pediu que Do Val deixasse a sessão para que ela pudesse continuar.
“Peço que o senador pegue o seu pendrive e saia dessa sala porque ele quer tumultuar. Vossa excelência é acusada de falso testemunho, muda mais de versão do que de terno”, afirmou ao microfone.
Minutos antes, durante seu tempo de pronunciamento, Do Val havia criticado a relatora da CPMI Eliziane Gama (PSD-MA), acusando-a de ser parcial na questão por conta de sua amizade com o Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). Ele foi rebatido pelo líder do PSD, Omar Aziz.

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