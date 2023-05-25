Marcos Do Val é repreendido em CPMI: "aqui não é delegacia de polícia não"

Senador Marcos Do Val durante reunião da CPMI doa atos de 8 de janeiro Crédito: Reprodução TV Senado

O senador capixaba Marcos Do Val (Podemos) causou confusão na primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.

Do Val tentou interromper a fala do senador Eduardo Girão (Novo-CE), teve o microfone cortado e ainda assim continuou impedido que Girão seguisse com seu pronunciamento. Ele foi repreendido pelo presidente interino da comissão, Otto Alencar (PSD).

“Senador, vossa excelência está sendo antiético interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu vossa excelência. Eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, aqui não é delegacia de polícia não. Vossa excelência se mantenha calado. Se comporte como senador, que vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui”, disse.

A fala de Alencar foi seguida por aplausos dos outros membros da CPMI presentes. O deputado Duarte Junior (PSB) pediu que Do Val deixasse a sessão para que ela pudesse continuar.

“Peço que o senador pegue o seu pendrive e saia dessa sala porque ele quer tumultuar. Vossa excelência é acusada de falso testemunho, muda mais de versão do que de terno”, afirmou ao microfone.