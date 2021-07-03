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Protesto

Manifestantes realizam ato contra Bolsonaro em Vitória

Com  máscaras, eles se concentraram em frente à Ufes no início da tarde deste sábado (3) e seguiram pela Avenida Fernando Ferrari, em direção à Reta da Penha

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2021 às 16:36
Manifestantes ocupam uma pista da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Manifestantes ocupam uma pista da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Assim como em outras capitais do país, Vitória registrou nesta tarde de sábado (3) um ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes se reuniram no início da tarde na frente do campus de Goiabeiras da Ufes, de onde partiram pela Avenida Fernando Ferrari, em direção à Reta da Penha. A manifestação ocupou uma pista, e os presentes carregavam cartazes com palavras de ordem contra o presidente e pedidos de instauração de um processo de impeachment. Também houve a realização de uma carreata. Por volta das 17h15 os manifestantes se dispersaram e às 18h o tráfego de veículos foi completamente normalizado. 
Às 17h40, a Polícia Militar informou que cerca de 400 pessoas participaram da manifestação, que foi encerrada sem intercorrências.
ato contra Bolsonaro em Vitória
Chega ao fim o ato contra Bolsonaro, com os manifestantes passando pela Reta da Penha Crédito: Vitor Jubini
Por volta das 16h30, os manifestantes se concentraram na Reta da Penha, na altura da Avenida Rio Branco.  As pessoas continuaram chegando ao local, onde pararam para ouvir discursos nos carros de som. O senador Fabiano Contarato (Rede) discursou para os presentes.

Ato contra o governo Bolsonaro em Vitória

Os manifestantes usaram máscaras e tentaram manter o distanciamento, enquanto pediam a saída do presidente.
Esta foi a primeira mobilização após o superpedido de impeachment, protocolado na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (30).  Foi também o primeiro ato após novas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. A última manifestação com mobilização nacional foi no dia 19 de junho.

SENADOR DISCURSA DURANTE ATO

Durante pronunciamento, Contarato afirmou que o presidente da República teve contribuição para as mais de 500 mil mortes pela Covid-19 no país. Também disse que o governo federal não tem representado todos os brasileiros, excluindo pobres, negros, comunidades quilombolas, mulheres, LGBTs, deficientes e indígenas. Confira na íntegra:
Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na Avenida Paulista nesta tarde. Mais cedo, pela manhã, várias capitais do Nordeste registraram manifestações. No Rio de Janeiro, o ato também aconteceu mais cedo na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Foram realizados protestos em pelo menos 20 Estados e no Distrito Federal.

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