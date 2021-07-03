Manifestantes realizam ato contra Bolsonaro em Vitória

Manifestantes ocupam uma pista da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Assim como em outras capitais do país, Vitória registrou nesta tarde de sábado (3) um ato contra o presidente Jair Bolsonaro . Os manifestantes se reuniram no início da tarde na frente do campus de Goiabeiras da Ufes, de onde partiram pela Avenida Fernando Ferrari, em direção à Reta da Penha. A manifestação ocupou uma pista, e os presentes carregavam cartazes com palavras de ordem contra o presidente e pedidos de instauração de um processo de impeachment. Também houve a realização de uma carreata. Por volta das 17h15 os manifestantes se dispersaram e às 18h o tráfego de veículos foi completamente normalizado.

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Às 17h40, a Polícia Militar informou que cerca de 400 pessoas participaram da manifestação, que foi encerrada sem intercorrências.

Chega ao fim o ato contra Bolsonaro, com os manifestantes passando pela Reta da Penha Crédito: Vitor Jubini

Por volta das 16h30, os manifestantes se concentraram na Reta da Penha, na altura da Avenida Rio Branco. As pessoas continuaram chegando ao local, onde pararam para ouvir discursos nos carros de som. O senador Fabiano Contarato (Rede) discursou para os presentes.

Ato contra o governo Bolsonaro em Vitória

Os manifestantes usaram máscaras e tentaram manter o distanciamento, enquanto pediam a saída do presidente.

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SENADOR DISCURSA DURANTE ATO

Durante pronunciamento, Contarato afirmou que o presidente da República teve contribuição para as mais de 500 mil mortes pela Covid-19 no país. Também disse que o governo federal não tem representado todos os brasileiros, excluindo pobres, negros, comunidades quilombolas, mulheres, LGBTs, deficientes e indígenas. Confira na íntegra: