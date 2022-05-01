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1 de maio

Manifestantes fazem ato pelo Dia do Trabalhador e contra Bolsonaro em Vitória

Ato na Praça Costa Pereira, neste domingo (1°), foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES)  e faz críticas à condução econômica do governo Bolsonaro

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 10:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mai 2022 às 10:59
Manifestantes se reúnem na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na manhã deste domingo (1º), em um ato político e cultural do Dia do Trabalhador. O protesto convocado pela Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES) levanta críticas à condução econômica do país feita pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e reivindica a manutenção dos empregos e da democracia. 

Protesto pelo Dia do Trabalhador e contra Bolsonaro em Vitória

Além das reivindicações políticas, o ato contou com manifestações culturais, como da Banda de Congo Beatos de São Benedito. Segundo a CUT-ES, está prevista também a apresentação do Coral Serenata e do Bloco Afrokizomba.

Banda de congo se apresenta em ato pelo Dia do Trabalhador em Vitória

REFORÇO NA SEGURANÇA 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, devido aos protestos a favor e contra Bolsonaro previstos para o Dia do Trabalhador, preparou um esquema de segurança especial. O efetivo total dedicado aos eventos é de 90 agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e integrantes das Guardas Municipais de Vila Velha e Vitória.

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