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Europa

Lula é convidado a palestrar na Inglaterra pela Cambridge Union

O petista ainda não confirmou a ida, mas já é listado entre os palestrantes no material de divulgação do evento, mesmo sem data para a eventual presença do brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2022 às 10:19

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:19

 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado a palestrar na Câmara da Cambridge Union Society, associação estudantil da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
Lula ainda não confirmou presença, mas o nome dele já é vinculado no evento promovido pela universidade inglesa Crédito: Ettore Chiereguini/Estadão Conteúdo
O grupo foi fundado em 1815 e já recebeu figuras como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Gates, Stephen Hawking e Bernie Sanders. Os debates organizados pela Cambridge Union começam a ser realizados neste mês e vão até março.
"É uma honra para nós receber o presidente Lula que, sucedendo a visita de Michelle Bachelet na condição de Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, será o primeiro líder latino-americano a palestrar na Câmara", afirmou a Cambridge Union em carta.
O petista ainda não confirmou sua ida, mas já é listado entre os palestrantes no material de divulgação do evento, mesmo sem data para a eventual presença do brasileiro. O convite ocorre após sua viagem à Europa, em novembro do ano passado, quando o ex-presidente foi aplaudido pelo Parlamento Europeu e recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

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A próxima viagem prevista pela equipe de Lula será ao México, no mês que vem. Ele irá ao país a convite do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador, com quem deve se encontrar. O roteiro incluirá ainda compromissos com representantes de partidos e do Parlamento.
A situação da Covid, com o avanço da variante ômicron, é monitorada pela comitiva do petista, já que imprevistos relacionados à pandemia poderão alterar o cronograma no México e outras eventuais missões dele ao exterior.

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